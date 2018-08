Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 29.08.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Mit dem Tief vom bei 12178.25 Punkten wurde ein bullishes X-Sequentials X5 Muster ausgebildet.

Es war ein Kursanstieg bis auf 12529 Punkten zu erwarten.

Erreicht wurden 12597.02 Punkte.

Unterstützung befindet sich nun an der X-Sequentials "X" Marke bei 12377 Punkten.

Der DAX Index schloss am 29.08.2018 bei 12561.35 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12319 Punkten nicht per einem 1 Stundenschlusskurs unterboten wird.

Ein kurzes Unterbieten gefolgt von einem Wiederanstieg bedeutet Unterstützung.

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



