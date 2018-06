Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 28.6.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss bei 12338.72 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12124.87 Punkten.

Am 19.6.2018 wurde aufgrund eines bearishen X-Sequentials Kursmusters, ein Kursrückgang bis auf 12.230,00 Punkten, maximal bis auf 11.924,00 Punkten prognostiziert.

Nachfolgend der X-Sequentials Prognose Chart vom 19.6.2018:

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



Zum Chart

Wie im nachfolgenden Chart zu sehen ist, wurde diese Prognose mit tieferen Kursen, bis in den erweiterten X-Sequentials 7XZ Kurszielbereich, knapp mit einem Tagestief bei 12124.87 Punkten, bei 12115 Punkten bis 12056 Punkten und einer Umkehr in Aufwärtsrichtung realisiert.

Der DAX Index fand Widerstand an der X-Sequentials Marke bei 12420 Punkten mit einem Tageshoch bei 12439.91 Punkten. Im Falle eines Überbietens der Marke von 12440 Punkten am Donnerstag und keinem tieferen 60 Minuten Schlusskurs unterhalb von 12420 Punkten befindet sich das erste Kursziel in Aufwärtsrichtung am X-Sequentials "X" Widerstand bei 12855 Punkten.

Es wird in dieser Hinsicht vorläufig der weitere Kursverlauf abgewartet.

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



Zum Chart

