Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 28.03.2019

Der DAX Index fand während der Mittwochsitzung Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11520 Punkten, mit

einem Tief bei 11299.8 Punkten.

Mit diesem Tief wurde ein halbes 3/6 X-Sequentials Kursziel erreicht.

Im Anschluss fand der DAX Index Widerstand innerhalb des Kursbereichs von 11451 Punkten - 11624 Punkten, mit einem Hoch

bei 11502.4 Punkten.

Mindestens Handelsspanne ist zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 11624 Punkten überbietet.

Die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis in die halbe "7XZ invers" Kursziel Zone bei 12000 Punkten bis 12105 Punkten ( das

eigentliche Kursziel liegt innerhalb der 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 12016 Punkten bis 12052 Punkten) und im Anschluss

bis in die gesamte "7XZ invers" Kursziel Zone des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters bei 12705 Punkten bis 12805

Punkten, ist dann zu erwarten, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11722 Punkten per einem vier

Stundenschlusskurs überbietet.

Die nachfolgenden Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index Widerstand gefunden hätte.

Ansonsten ist ein weiterer Kursrückgang bis in die gesamte 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 11154 Punkten - 11134 Punkten

zu erwarten.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

https://www.tradingview.com/x/PTZ1jr74/

Das Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief Musterdepot notiert am 22.03.2019 bei 121244 Punkten.

Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:









Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de



PS:

