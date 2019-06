Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 25. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index fand in der letzten Handelswoche mit dem Wochenhoch bei 12.227,40 Punkten Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.224,00 Punkten. Der Wochenschlusskurs lag bei 12.096,40 Punkten.

Das Wochentief lag bei 12.049,76 Punkten. Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Für einen Kursanstieg oberhalb von 12.435,70 Punkten mit Kursziel bei 12.835,00 Punkten, muss[nbsp] der DAX Index über der 3/6 X-Sequentials Marke von 12.319,00 Punkten per einem 1[nbsp]Tagesschlusskurs schliessen. Die Folge Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand an dieser Marke gefunden hätte. Unterstützung befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11.928,90 Punkten.

Diese darf für eine Aufwärtsbewegung nicht per einem 1 Tages Schlusskurs unterboten werden.

Der DAX Index muss im Falle einer Abwärtsbewegung ausgehend von 12.227,40 Punkten[nbsp]Unterstützung an dieser finden.

Seit Beginn des Jahres 2019 wurden nachfolgende Handelsergebnisse realisiert:

Gold (X-Sequentials Handelssignal): -380 Pips,

Gold (X-Sequentials Handelssignal): +190 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -164 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +540 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +312 Punkte,

Silber Full0319 Future (X-Sequentials Handelssignal):+294 Pips,

RBOB Gasoline Full0219 Future (X-Sequentials Handelssignal): +1531 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +105 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +187 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): -64,15 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +174 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +275 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +29 Punkte,[nbsp]

Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -132 Pips,

Live Cattle Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -101 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -253 Punkte,

Euro Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +135,5 Pips,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): +81 Pips,

30 Years US Treasury Bonds Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +233 Pips,

EUR/USD (X-Sequentials Handelssignal): -114 Pips.

Das Technische-X-Analyse.de Trading Musterdepot notiert nach 921 Handelssignalen seit Januar 2012 bei aktuell 125596 Punkten.

