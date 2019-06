Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 23. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX Index überbot zuletzt die "7XZ invers 1/2" Kurszielzone bei 12005 Punkten bis 12100 Punkten und stieg im Anschluss bis auf 12435.7 Punkten an. Sofern dieses Hoch überboten werden sollte, ist ein Kursanstieg bis in die "7XZ invers 1/1" Kurszielzone bei 12690 Punkten bis 12800 Punkten zu erwarten. Ansonsten befindet sich Widerstand an 3/6 X-Sequentials Marke bei 11915 Punkten. Sofern diese per einem 1 Stundenschlusskurs überboten werden sollte, ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 12070 Punkten zu erwarten.

Der DAX Index erreichte in der letzten Handelswoche ein halbes 3/6 X-Sequentials Kursziel bei 11670[nbsp]Punkten bis 11640 Punkten, mit einem Wochentief bei 11662.1 Punkten. Der Wochenschlusskurs lag bei 11727.3 Punkten. Sofern das Wochentief unterboten werden sollte ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11415 Punkten bis 11385 Punkten zu erwarten. Vorherige Unterstützung befindet sich[nbsp]bei[nbsp]11570 Punkten bis 11540 Punkten.

