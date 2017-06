Devin Sage TXA Trading X-Sequentials DAX Index Trading fuer die 22. KW. 2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 16.6.2017 bei 12,752.73 Punkten, mit einem letzten Hoch bei 12,921.20

Punkten.

Unterstützung befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12,477.90 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke 12,477.00 Punkten, per

einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen in diesem Fall nicht höher

als 12,477.00 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Unterstützung an dieser Marke

gefunden hätte.

Widerstand/Unterstützung befindet sich bei 12,665.00 Punkten.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 13,000.00 Punkten bis 13,025.00 Punkten zu erwarten.

Das Folgeziel liegt bei 14,000.00 Punkten.

