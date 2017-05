Devin Sage TXA Trading X-Sequentials DAX Index Trading fuer die 22. KW. 2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 24.5.2017 bei 12,642.87 Punkten, mit einem letzten Hoch bei 12,841.70 Punkten und einem Folgetief bei 12,490.00 Punkten.

Unterstützung befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12,662.50 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke 12,477.00 Punkten, per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen in diesem Fall nicht höher

als 12,477.00 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Unterstützung an dieser Marke gefunden hätte.

Widerstand befindet sich bei 12,665.00 Punkten.

Sofern das letzte Hoch bei 12,783.320 Punkten überboten wird, ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 13,000.00 Punkten bis 13,025.00 Punkten zu erwarten.

Das Folgeziel liegt bei 14,000.00 Punkten.

