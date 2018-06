Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 20.6.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Methoden der Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder !

1) X-Sequentials Chartanalyse:

An den Finanzmärkten werden täglich Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage von fundamentalen Daten und Nachrichten getätigt.

Getrieben von primären Emotionen wie Angst und Gier werden diese Informationen in die Börsenkurse eingepreist, als Momentum reflektiert und sind als Kursmuster erkennbar.

Mit der X-Sequentials Chartanalyse werden Umkehrungen im Marktmomentum erkannt und gehandelt.

2) Elliott Wellen Analyse:

Kursbewegungen werden in der Elliott Wellen Analyse als massenpsychologische Ereignisse betrachtet deren Darstellung in einem Chart spezifische Muster erkennen lassen.

Elliott Wave Strukturen entsprechen auch der allgemeinen Definition von Fraktalen. Diese sind selbstähnliche Strukturen.

Ebenso wie natürlich auftretende Fraktale wie Schneeflocken, Galaxien,etc. auch kollektive menschliche Psychologie wie Kauf -und Verkaufsentscheidungen an den Finanzmärkten entwickeln sich in natürlichen Mustern , die sich erweitern, wachsen und im Laufe der Zeit komplexer werden.

Durch die Anwendung der Elliott Wellen Analyse auf Preisbewegungen lässt sich diese Ordnung erkennen.

So werden sehr präzise Finanzmarktprognosen erstellt.

Folgen Sie dem nachfogenden Link und erhalten Sie die Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe !:

Link:

Zu Technische-X-Analyse.de Trading

DAX Index:

Der DAX Index eröffnete am 19.6.2018 bei 12.647,07 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.700,8800 Punkten.

Das Tagestief wurde bei 12.594,5100 Punkten gehandelt.

Der DAX Index schloss bei 12.677,97 Punkten.

Im Tageschart ist zu sehen, dass zuletzt das X-Sequentials "X" Korrekturziel in Aufwärtrsichtung bei 13.300,00 Punkten nicht erreicht wurde, sondern das Mindestziel bei 13.135,00 Punkten mit einem Hoch bei 13.204,31 Punkten.

Dieses lässt tiefere Kurse bis auf 12.230,00 Punkten, maximal bis auf 11.924,00 Punkten erwarten.

Für diesen Kursrückgang muss das Tief vom 31.5.2018 bei 12.547.61 Punkten unterboten werden.

Die 3/6 X-Sequentials Marke befindet sich bei 12.417,00 Punkten.

Ein kurzes Unterbieten gefolgt von einem Wiederanstieg bedeutet Unterstützung.

Ein Unterbieten per einem 1 Tagesschusskurs ohne eine anschliesende Konsolidierung an der zuvor erwähnten 3/6 Marke herum würde zur Realisierung des Kursziels bei mindestens 12.230,00 Punkten führen.

Aktuell befindet sich der DAX Index mittelfristig innerhalb einer X-Sequentials Struktur die Kurse bis 14.900,00 Punkten erwarten lässt.

DAX Index X-Sequentials 1 Tages Chart:



Zum Chart

DAX Index Intraday:

Mit dem heutigen Tagestief wurde Punkt "5XZ" des vorliegenden X-Sequentials X5 Musters unterboten.

Dieses impliziert eine X-Sequentials X2 Struktur und lässt nach einer Seitwärtsbewegung weiter tiefere Kurse erwarten.

Am letzten Hoch welches mit "X7" gekennzeichnet ist fomierte sich ein bearishes X-Sequentials X7 Muster.

Es wurde während der Dienstagssitzung das halbe X-Sequentials 7XZ Kursziel realisiert.

Das gesamte X-Sequentials 7XZ Kursziel fällt in den Kursbereich von 12.230,00 Punkten.

Nach tieferen Kursen ist im Anschluss zu erwarten, dass der DAX Index wieder in die Handelsspanne der heutigen Eröffnung mit einer Kurslücke hinein läuft. Ich habe mir erlaubt den zu erwartenden Kursverlauf grob zu skizzieren, wobei der Zeitfaktor ausser Acht gelassen wurde. Wie zuvor erwähnt muss für den erwähnten Kursrückgang das Tief vom 31.5.2018 bei 12.547.61 Punkten unterboten werden.

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !