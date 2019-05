Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 19. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX Index überbot den Hochpunkt vom 4.4.2019 bei 12.029,30 Punkten und überbot die prognostizierten 3/6 X-Sequentials Kursziele bei 12.157,00 Punkten - 12.182,00 Punkten und 12.347,00 Punkten – 12.373,00 Punkten, mit einem Schlusskurs am 03.05.2019 bei 12.412,75 Punkten, einem Wochentief bei 12.266,30 Punkten und einem Wochenhoch bei 12.435,67 Punkten. Bei Überbieten dieses Hochs, ist ein Kursanstieg bis zur nächsten X-Sequentials Kurszielzone bei 12.440,00 Punkten bis 12.480,00 Punkten zu erwarten. Der Aufwärtstrend ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.224,00 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folge Schlusskurse dürfen nicht höher liegen, da der DAX Index Unterstützung an dieser Marke gefunden hätte. Unterstützung befindet sich innerhalb des Kursbereichs von 12.345,00 Punkten bis 12.266,00 Punkten. Ein Kursanstieg bis auf 12705 Punkten bis 12805 Punkten, ist dann zu erwarten, wenn der vorliegende 3/6 X-Sequentials Aufwärtstrend nicht gebrochen wird.

