Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 19.6.2018

DAX Index:

Der Dax Index eröffnete am Montag, den 18.6.2018 bei 12.945,53 Punkten.

Das Tageshoch lag bei 12.945,53 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12.784,4800 Punkten.

Der Schlusskurs lag bei 12.839,20 Punkten.

Aufgrund der X-Sequentials X2 Struktur wurde nach Erreichen des Kursziels bei 13.165,00 Punkten in der letzten Handelswoche ein Kursrückgang bis auf mindestens 12.948,00 Punkten prognostiziert.

Der DAX Index fand während der Montagssitzung Unterstützung an der X-Sequentials "X" Marke bei 12.790,00 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung kann erst wieder aufgenommen werden, wenn der DAX Index oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12.938,00 Punkten per einem 1 Stundenschlusskurs schliesst.

Diese Marke darf im Anschluss nicht mehr unterboten werden.

Ein kurzes Überbieten gefolgt von einem Kursrückgang bedeutet Widerstand.

Ansonsten ist ein weiterer Kursrückgang zu den 3/6 X-Sequentials Zielen bei 12.720,00 Punkten - 12.705,00 Punkten und 12.610,00 Punkten- 12.595,00 Punkten zu erwarten.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

