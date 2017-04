Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 18. KW. 2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 12,438.01 Punkten.

Das Wochenhoch lag bei 12,486.30 Punkten.

Das Wochentief wurde bei 12,289.40 Punkten gehandelt.

Der Aufwärtstrend ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11,913.00 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird.

Die Folgeschlusskuse dürfen in diesem Fall nicht höher als 11,913.00 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Unterstützung an dieser 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte.

Im Falle eines Unterbietens dieser 3/6 X-Sequentials Marke, befindet sich das Abwärtsziel bei 11,766.00 Punkten bis 11,748.00 Punkten.

Es ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 12.590,00 Punkten zu erwarten.

Das Folgeziel befindet sich bei 12,810.00 Punkten.

Unterstützung befindet sich bei 12.158,00 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

In der vorletzten Handelswoche realisierten die Technische-X-Analyse.de Mitglieder nachfolgende Handelsergebnisse:

DAX Index: + 125 Punkte,

GBP/USD: +213 Pips.

4 Gewinner Trades steht in der Handelswoche ein Verlust Trade gegenüber:

DAX Index: +163 Punkte,

Bayer: +100 cents,

Nasdaq 100 Index: +110 Punkte,

Nasdaq Composite Index: +125 Punkte.

Beim Eur/Usd musste aufgrund des Gaps ein Verlust von -256 Pips realisiert werden.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

