Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 17. KW. 2018

DAX Index:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 12540.50 Punkten.

Es war zuletzt ein Kursanstieg bis zum X-Sequentials "X" Widerstand des vorherigen X-Sequentials X5 Musters bei 12500 Punkten zu erwarten

Das Wochenhoch lag bei 12640.25 Punkten.

Mit dem anschliessendem Tief bei 12490.77 Punkten fand der DAX Index

Unterstützung an zuvor erwähnter X-Sequentials "X" Marke.

Unterstützung für die nächste Handelswoche nach Unterbieten der Marke von

12255 Punkten befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11942 Punkten.

Ansonsten ist nach Überbieten der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12756 Punkten ein Kursanstieg bis zum nächsten X-Sequentials "X" Widerstand eines vorherigen X-Sequentials X5 Musters bei 13293 Punkten zu erwarten.

Für diesen Kursanstieg darf die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12756 Punkten nicht wieder unterboten werden, da der DAX Index ansonsten Widerstand an der zuvor erwähnten 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte.

Seit dem Tief bei 11830.98 Punkten liegt eine X-Sequentials X2 Struktur vor,

zudem auch eine linksseitige Relation auf das Tief bei 11868.84 Punkten vom 29.8.2017.

Dieses lässt zu einem späteren Zeitpunkt tiefere Kurse bis auf 11092 Punkten erwarten.

DAX Index X-Sequentials 1 Tageschart:



