Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 14. KW. 2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 12096.73 Punkten.

Das Wochentief lag bei 11726.62 Punkten.

Widerstand befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12268 Punkten.

Zu erwarten für die nächste Handelssitzungen wäre ein Kursanstieg bis zu den

X-Sequentials "X" Widerständen der vorherigen X-Sequentials X5 Muster.

Diese X-Sequentials "X" Widerstände befinden sich bei 12500 Punkten und im Anschluss bei 13293 Punkten.

Die Abwärtsbewegung ist erst abgeschlossen, wenn der DAX Index die 3/6 X-Seqeuntials bei 12757 Punkten, per einem 1 Tagesschlusskurs überbietet und diese Marke auch nicht mehr unterbietet, da ansonsten Widerstand der Marke von 12757 Punkten gefunden worden wäre.

Zumal liegt seit dem Tief bei 11830.98 Punkten eine X-Sequentials X2 Struktur vor,

als auch eine linksseitige Relation auf das Tief bei 11868.84 Punkten vom 29.8.2017.

Dieses lässt tiefere Kurse bis auf 11092 Punkte erwarten.

DAX Index X-Sequentials 1 Tageschart:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Tading

www.Technische-X-Analyse.de