Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 14.6.2018

Technische-X-Analyse.de Trading realisierte in dieser Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,

Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkten.

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 13.6.2018 bei 12900.09 Punkten.

Während der Mittwochssitzung fand der DAX Index mit einem Tageshoch bei 12948.52 Punkten erneut Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke von 12944 Punkten. Für eine Aufwärtsbewegung bis auf 13165 Punkten muss der DAX Index diese 3/6 X-Sequentials Marke per einem 1 Stundenschlusskurs überbieten.

Die Marke von 13165 Punkten entspricht dem inversen 7XZ Kursziel des vorliegenden X-Sequentials Marke.

Die Folgeschusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Es wird der weitere Marktverlauf abgewartet.

Dax Index 1h X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

