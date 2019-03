Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 13. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 22.03.2019 bei 11.364,17 Punkten.

Das Wochen-hoch lag am Dienstag, den 19.03.2018 bei 11.823,30 Punkten.

Somit wurde die prognostizierte Kursziel Zone bei 11810 Punkten bis 11815 Punkten erreicht.

Der DAX Index unterbot im Anschluss die 3/6 X-Sequentials Marken bei 11.420,00 Punkten und 11.394,00 Punkten. Sofern der DAX Index in der nächsten Kalenderwoche oberhalb dieser 3/6 X-Sequentials Marken schließen sollte, wurde Unterstützung gefunden.

Ansonsten befindet sich Unterstützung bei 11.128,00 Punkten.

Für eine weitere Aufwärtsbewegung bis zur 2. X-Sequentials Kursziel Zone bei 11870 Punkten bis 11915 Punkten und höher, sollte die Marke von 11.371,00 Punkten nicht unterboten werden.

DAX Index 3/6 X-Sequentials 1 Tages Chart:

Das Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief Musterdepot notiert am 22.03.2019 bei 121244 Punkten.

Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

