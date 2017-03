Devin Sage TXA Trading:X-Sequentials DAX Index Trading für die 13. KW. 2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder haben in der letzten Woche folgende Handelsergebnisse erzielt:

Allianz: +850 cents,

Continental Aktiengesellschaft: +118 cents.

DAX Index:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 12,064.27 Punkten.

Das Wochenhoch lag bei 12,111.20 Punkten.

Das Wochentief wurde bei 11,850.30 Punkten gehandelt.

Sofern der DAX Index in der nächsten Handelswoche das Hoch bei 12,156.40 Punkten überbieten sollte,

ist eine Kursanstieg bis auf 12,310.00 Punkten zu erwarten.

Nachdem alle prognostizierten Kursziele erreicht wurden, ist letzten Endes ein weiterer Kursanstieg bis auf 12800 Punkten zu erwarten.

Der Aufwärtstrend ist solange intakt, bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11,414.00 Punkten per einem 1 Tagessschlusskurs unterboten wird.

Die Folgeschlussskuse dürfen in diesem Fall nicht höher als 11,414.00 Punkten liegen, da der DAX Index ansonsten Unterstützung an

dieser 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte.

Unterstützung befindet sich bei 11,872.00 Punkten.

DAX Index 1 Tages X-Sequentials Chart:



