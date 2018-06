Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 13.6.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Technische-X-Analyse.de Trading realisierte in dieser Handelswoche nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,

Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkten.

DAX Index:

Der DAX index schloss am 13.6.2018 bei 12840.06 Punkten.

Es wurde zuletzt das "7XZ" Abwärtsziel des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters mit einem Tief bei 12610.68 Punkten realisiert.

Eine Aufwärtsbewegung bis zum inversen 7XZ Kursziel bei 13165 Punkten war dann zu erwarten,wenn der DAX index die Marke von 12926 Punkten überbietet.

Während der Dienstagssitzung fand der DAX Index Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12944 Punkten.

Für eine Aufwärtsbewegung bis auf 13165 Punkten muss der DAX Index diese 3/6 X-Sequentials Marke per einem 1 Stundenschlusskurs überbieten.

Die Folgeschusskurse dürfen nicht tiefer liegen.

Es wird der weitere Marktverlauf abgewartet.

Dax Index 1h X-Sequentials Chart:



Zum Chart

