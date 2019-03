Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für die 12. KW. 2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit dem letzten DAX Handelssignal wurden +105 Punkte gewonnen.

DAX Index:

Der DAX Index erreichte zuletzt die prognostizierte Kurszielzone bei 11601 Punkten bis 11676 Punkten, mit einem Hoch bei 11.676,90 Punkten und fand im Anschluss mit 11.405,20 Punkten Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11.395,00 Punkten.

Das Wochenhoch lag bei 11.725,66 Punkten.

Der Wochenschlusskurs lag bei 11.685,69 Punkten.

Es ist nun ein Kursanstieg bis auf zunächst 11810 Punkten / 11815 Punkten und im Anschluss bis zur 2. X-Sequentials Kurszielzone bei 11870 Punkten bis 11915 Punkten zu erwarten.

Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt bis die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11.420,00 Punkten per einem 1 Tagesschlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen da der DAX Index ansonsten Unterstützung an dieser Marke gefunden hätte.

DAX Index 3/6 X-Sequentials 1 Tages Chart:



Zum Chart





Seit Beginn des Jahres 2019 wurden nachfolgende Handelsergebnisse realisiert:

Gold (X-Sequentials Handelssignal): -380 Pips,

Gold (X-Sequentials Handelssignal): +190 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -164 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +540 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +156 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +156 Punkte,

Silber Full0319 Future (X-Sequentials Handelssignal):+294 Pips,

RBOB Gasoline Full0219 Future (X-Sequentials Handelssignal): +1531 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +105 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +187 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentaisl Handelssignal): -64,15 Punkte.

