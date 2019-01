Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 10/11.1.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":





Sehr geehrte Leser/Innen

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 09.01.2019 bei 10893.3 Punkten.

Das Tageshoch wurde bei 10961.9 Punkten gehandelt.

Wie dem Chart zu entnehmen ist, formierte der DAX Index ein bearishes X-Sequentials X7 Muster, dass die Kurse bis auf 10279.2 Punkten am 27.12.2018 führte (Tief "7XZ").

Es ist nun ein Kursanstieg bis auf 11300 Punkten, mindestens bis auf 11209 Punkten zu erwarten.

Die aktuelle 3/6 X-Sequentials Marke befindet sich aktuell bei 10745 Punkten.

Diese Marke darf nicht per einem 1 Stundenschlusskurs unterboten werden. Ein Unterbieten gefolgt von einem Wiederanstieg bedeutet Unterstützung.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/kBfBcugc/



