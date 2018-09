Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 04.09.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 03.09.2018 bei 12338.45 Punkten mit einem Tagestief bei 12300.47 Punkten.

Nach Ausbildung eines bullishen X-Sequentials X5 Musters mit dem Tief bei 12120.65 am 15.08.2018,überbot der DAX index das X-Sequentials 5XZ Kursziel

bei 12569 Punkten mit 12597.02 Punkten am 28.08.2018. Im Anschluss wurde die X-Sequentials "X" Unterstützung bei 12380 Punkten unterboten.

Im Falle weiter steigender Kurse hätte der DAX Index dort in Aufwärtsrichtung umkehren müssen.

Sofern der DAX Index nun die untere Begrenzung dieses X-Sequentials "X" Unterstützungsbereichs bei 12300 Punkten unterbieten sollte, sind tiefere Kurse bis auf 12210 Punkten bis 12195 Punkten zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 12465 Punkten.

Nur ein Eröffnungsgap am Dienstag kann tiefere Kurse vermeiden.

DAX Index 60 Minuten X-Sequentials Chart:



Zum Chart

