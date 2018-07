Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 03.7.2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss bei 12246.47 Punkten.

Das letzte Tief lag bei 12104.41 Punkten.

Am 19.6.2018 wurde aufgrund eines bearishen X-Sequentials Kursmusters, ein Kursrückgang bis auf 12115 Punkten bis 12056 Punkten prognostiziert.

Nachfolgend der X-Sequentials Prognose Chart vom 19.6.2018:

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



Zum Chart

Wie im nachfolgenden Chart zu sehen ist, wurde diese Prognose in der letzten Handelswoche realisiert.

Die Abwärtsbewegung ist abgeschlossen wenn die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12420 Punkten per einem 1 Stundenschlusskurs überboten wird. Die Folgeschluskurse dürfen erneut nicht tiefer liegen, da der DAX Index Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

Der X-Sequentials "X" Widerstand und erstes Kursziel in Aufwärtsrichtung befindet sich im Falle einer Umkehr in Aufärtsrichtung bei 12855 Punkten.

Mittelfristig ist ein Kursanstieg bis auf 14900 Punkten zu erwarten.

DAX Index X-Sequentials 60 Minuten Chart:



Zum Chart

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !