Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 9.5.2019

Sehr geehrte Leser/Innen,Der DAX Index schloss am 8.5.2019 bei 12198.5 Punkten.Das Tagestief wurde bei 12063.7 Punkten gehandelt.Im Anschluss stieg der DAX Index bis auf 12208.5 Punkten an.Somit fand der DAX Index gegen Handelsschluss Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12207Punkten. Für eine Aufwärtsbewegung bis auf zunächst 12625 Punkten muss dieser 3/6 X-SequentialsWiderstand per einem 4 Stunden Schlusskurs überboten werden. Die Folge 4 Stunden Schlusskursedürfen in diesem Fall nicht tiefer liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand an dieser Markegefunden hätte. Sofern das letzte Korrekturtief bei 12056.8 Punkten nicht unterboten werden sollte, ist inder Folge ein Kursanstieg bis in die 7XZ invers 1/1 Kursziel Zone bis maximal bei 12815 Punkten zuerwarten. Andernfalls befindet sich Unterstützung bei 11940 Punkten.Für diesen Kursanstieg darf das Tief vom 26.3.2019 bei 11299.8 Punkten nicht unterboten werden.Für die Donnerstagssitzung befindet sich Widerstand bei 12241 Punkten.Unterstützung befindet sich bei 12123 Punkten.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading