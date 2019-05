Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 7.5.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index setzte nach Erreichen der X-Sequentials 7XZ invers 1/2 Kurszielzone bei 12005 Punkten bis 12100 Punkten am 4.4.2019 mit 12029.3

Punkten und einem Test 3/6 X-Sequentials Untrstützungs Marke bei 11854 Punkten mit 11846.6 Punkten, seinen Aufwärtstrend in der letzten Handelswoche bis auf 12435.7 Punkten fort. Während der Montagssitzung wurde die 3/6 X-Sequentials Unterstützung bei 12207 Punkten bis auf 12135.4 Punkten getestet.

Der Schlusskurs am Montag, den 6.5.2019 lag bei 12294.2 Punkten.

Es ist nun ein Kursanstieg bis zur vollständigen 7XZ invers Kurszielzone bei 12690 Punkten bis 12800 Punkten zu erwarten. Das eigentliche Kursziel befindet sich bei 12745 Punkten. Das Tagestief vom Montag, den 6.5.2019 bei 12135.4 Punkten darf für diesen Kursanstieg nicht unterboten werden.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Das Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief Musterdepot notiert am 6.5.2019 bei 125647 Punkten.

Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:

