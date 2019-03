Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 1.4.2019 und 2.4.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 11516.2 Punkten.

Nach einem Hoch bei 11823.3 Punkten, fand der DAX Index Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials bei 11351 Punkten mit einem Tief bei 11299.8 Punkten und erholte sich oberhalb der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11521 Punkten.

Eine Handelsspanne ist mindestens zu erwarten, wenn der DAX Index die Marke von 11624 Punkten überbietet und bei 11438 Punkten Unterstützung findet.

Eine Aufwärtsbewegung ist dann zu erwarten, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11722 Punkten per einem 4 Stunden Schlusskurs überbietet.

Die Folge 4h Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index ansonsten Unterstützung gefunden hätte.

Die Aufwärtsziele würden sich bei 12000 Punkten bis 12105 Punkten ( das eigentliche Kursziel liegt innerhalb der 3/6 X-Sequentials Kursziel Zone bei 12016 Punkten bis 12052 Punkten) und bei 12705 Punkten bis 12805 Punkten befinden.Diese Aufwärtsziele entsprechen der „7XZ invers“ Bewegung des vorliegenden X-Sequentials X7 Musters.

DAX Index X-Sequentials 4h X-Sequentials Chart:



DAX Index X-Sequentials 5 Minuten Chart:

Am vergangenen Freitag wurde nachfolgender 5 Minuten DAX Index X-Sequentials Chart veröffentlicht:

DAX Index X-Sequentials 5 Minuten X-Sequentials Chart vom 29.3.2019:

Zu erwarten war ein Kursanstieg bis in die X-Sequentials “5XZ“ Kursziel Zone bei "5XZ" Aufwärtsbewegung bis auf 11538 Punkten - 11664 Punkten - 11573 Punkten.

Wie im nachfolgenden Chart zu sehen ist, erreichte der DAX Index mit 11549.4 Punkten die X-Sequentials “5XZ“ Aufwärtsziel Zone, um im Anschluss bis auf 11470.1 Punkten zu korrigieren.

Sofern dieses Korrekturtief unterboten werden sollte, ist ein Kursrückgang bis zur X-Sequentials “X“ Unterstützung bei 11451 Punkten zu erwarten.

DAX Index X-Sequentials 5 Minuten X-Sequentials Chart:



Sofern im Anschluss Punkt "5X5" des bullishen X-Sequentials X5 Musters unterboten werden sollte (rote Kennzeichnungen), ist gar ein Kursrückgang bis zur X-Sequentials "X" Unterstützung des vorherigen bullishen X-Sequentials X7 Musters bei 1134] Punkten zu erwarten (schwarze Kennzeichnungen).

Im nächsten 3/6 X-Sequentials X-Sequentials Chart ist zu sehen, dass der DAX Index zwei-mal Unterstützung an 3/6 X-Sequentials Linien fand.

Sofern das Tageshoch vom Freitag überboten werden so , läge eine X-Sequentials X2 Struktur vor.

Dieses würde steigende Kursen mit Rücksetzern bis zunächst in den Bereich von ca.11510 Punkten implizieren.

Das erste Aufwärtsziel, nach Überbieten der 3/6 X-Sequentials Marke von 11542 Punkten per einem 5 Minuten Schlusskurs - die Folge Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index ansonsten Widerstand gefunden hätte -, befindet sich bei 11565 Punkten.

Das zweite 3/6 X-Sequentials Kursziel liegt auf der 5 Minuten Ebene bei 11593 Punkten.

DAX Index 5 Minuten 3/6 X-Sequentials Chart:



Im letzten Chart ist der DAX Index mit einer X-Sequentials 3/6 Zählung zu sehen.

Das 3/6 X-Sequentials Aufwärtsziel befindet sich bei 11612 Punkten bis 11623 Punkten.

Dreht der DAX Index bei 11580 Punkten in Abwärtsrichtung um, so sind tiefere Kurse zu erwarten.

DAX Index 60 Minuten 3/6 X-Sequentials Chart:



