Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 14.6.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder,

DAX Index:

Der DAX Index bildete vom 9.4.2019 bis zum 3 Juni 2019 ein bullishes X-Sequentials X5 Muster aus.[nbsp]

Am 11.6.2019 wurde die halbe 5XZ Kurszielzone beginnend bei 12145 Punkten und endend bei 12370 Punkten erreicht.

Zugleich wurde der 3/6 X-Sequentials Widerstand 12207 Punkten bis auf 12227.4 Punkten überboten. Der DAX Index kehrte im Anschluss bis auf 12091.5 Punkten um.

Der DAX Index schloss am 12.6.2019 bei 121164.8 Punkten.

Unterstützung befindet sich an der 3/6 X-Sequentials Marke bei X-Sequentials "X" Marke bei 12085 Punkten.

Sofern der DAX Index an dieser Marke in Aufwärtsrichtung umkehren sollte, ist eine Aufwärtsbewegung bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone beginnend bei 12890 Punkten und endend bei 13110 Punkten zu erwarten.

Das eigentliche Kursziel befindet sich bei 12995 Punkten. Für diesen Kursanstieg darf das Tief "5X5" bei 11620.6 Punkten nicht unterboten werden.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:

Zum Chart

Seit Beginn des Jahres 2019 wurden nachfolgende Handelsergebnisse realisiert:

Gold (X-Sequentials Handelssignal): -380 Pips,

Gold (X-Sequentials Handelssignal): +190 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -164 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +540 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +312 Punkte,

Silber Full0319 Future (X-Sequentials Handelssignal):+294 Pips,

RBOB Gasoline Full0219 Future (X-Sequentials Handelssignal): +1531 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +105 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +187 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): -64,15 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +174 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +275 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +29 Punkte,[nbsp]

Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -132 Pips,

Live Cattle Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -101 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -253 Punkte,

Euro Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +135,5 Pips,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): +81 Pips,

30 Years US Treasury Bonds Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +233 Pips,

EUR/USD (X-Sequentials Handelssignal): -114 Pips.

Das Technische-X-Analyse.de Trading Musterdepot notiert nach 921 Handelssignalen seit Januar 2012 bei aktuell 125596 Punkten.

Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:

Werden Sie jetzt Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied !

Zur Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft !

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !