Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 12.4.2019

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 11.4.2019 bei 11946.3 Punkten.

Der DAX Index erreichte nach einer Gegenbewegung bis auf 11937.1 Punkten, nochmals die zwei-fache X-Sequentials Abwärtszielzone bei 11858 Punkten bis 11842 Punkten, mit einem Tief bei 11846.6 Punkten und kehrte dort in Aufwärtsrichtung bis auf 11963.4 Punkten um.

Mit diesem Hoch wurde ein Widerstand erreicht.

DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/waj6Jr4A/



Der DAX Index fand während der Donnerstagssitzung Unterstützung an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11854 Punkten, mit einem Tief bei 11846.6 Punkten.

Somit wurde der vorherrschende Aufwärtstrend noch nicht gebrochen.

Der Folge Anstieg lief bis auf 11963.4 Punkten, mit einem Folge Tief bei 11930 Punkten.

Somit fand der DAX Index Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 11953 Punkten.

Sollte das Tief bei 11846.6 Punkten unterboten werden, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11840 Punkten - 11834 Punkten und im Anschluss bis auf 11800 Punkten - 11792 Punkten zu erwarten.

Für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11953 Punkten per einem 60 Minuten Schlusskurs überbieten. Die Folge Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index Widerstand gefunden hätte.

Sofern die 60 Minuten Schlusskurse am Freitag nicht höher liegen, befindet sich der DAX Index innerhalb einer Seitwärtsbewegung mit Unterstützung bei 11914 Punkten und bei 11896 Punkten.

DAX Index 60 Minuten 3/6 X-Sequentials 60 Minuten Chart:



https://www.tradingview.com/x/W9QmwMOK/



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

