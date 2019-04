Devin Sage TXA Trading: X-Sequentials DAX Index Daytrading für den 10.4.2019 und 11.4.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 9.4.2019 bei 11872.0 Punkten.

Das Tagestief lag bei 11855.1 Punkten.

Der DAX Index erreichte die zuletzt prognostizierte X-Sequentials Kursziel Zone bei 12016 Punkten bis 12052 Punkten, mit

einem Hoch bei 12029.3 Punkten am 4.4.2019. In diesem Kursziel Bereich war eine Umkehr in Abwärtsrichtung zu erwarten.

Der DAX Index formierte dementsprechend ein bearishes X-Sequentials X5 Muster.

Das folgende, tiefere Hoch ging mit einem bearishen X-Sequentials X7 Muster einher.

Dieses führte den DAX Index während der Dienstagssitzung bis auf 11855.1 Punkten.

DAX Index 5 Minuten X-Sequentials Chart:



https://www.tradingview.com/x/460SjtyU/



Im nachfolgenden 60 Minuten 3/6 X-Sequentials Chart ist zu sehen, dass der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei

11854 Punkten des vorherrschenden Aufwärtstrends noch nicht unterboten hat.

Sollte diese Marke unterboten werden, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 11840 Punkten - 11834 Punkten und im Anschluss

bis auf 11800 Punkten - 11792 Punkten zu erwarten.

Für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung muss der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 11953 Punkten per einem

60 Minuten Schlusskurs überbieten. Die Folge Schlusskurse dürfen nicht tiefer liegen, da der DAX Index Widerstand

gefunden hätte.

DAX Index 60 Minuten 3/6 X-Sequentials 60 Minuten Chart:



https://www.tradingview.com/x/hJc3czuA/



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de



PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !