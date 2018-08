Devin Sage TXA Trading: World Wrestling Federation Elliott Wave Analyse/Prognose !

Sehr geehrte Technische-X-Analyse.de Mitglieder,Die an der Nasdaq gelistete Aktie schloss am 9.8.2018 bei 79.06$.Das letzte Hoch befand sich am 23.7.2018 bei 85.93$.Die Aktie steht seit Anfang 2014 auf meiner Watchlist.Nach Beendigung einer Welle 1 korrigierte die Aktie bis auf ca. 10$.Es ist ein weiterer Anstieg bis auf auf 98$ / 103$ / 118$ zu erwarten.Der nachfolgende Chart ist logarithmisch skaliert.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading www.Technische-X-Analyse.de