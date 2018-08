Devin Sage TXA Trading: Technische-X-Analyse.de Trading Performanceupdate 30.08.2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

Vom 21.5.2018 bis zum 28.8.2018 wurden 59 Trades im Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliederbereich aufgelöst.

46 davon waren Gewinner.

13 davon waren Verlierer.

Nachfolgend die Handelsergebnisse der Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe vom 21.5.2018 bis zum 28.8.2018:

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +507 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +186,07 Punkte,

Nikkei 225 Index (X-Sequentials Handelssignal): +766 Punkte,

Live Cattle Full0818 Future (X-Sequentials Handelssignal): +487 Pips,

Nikkei 225 Index (X-Sequentials Handelssignal): +515 Punkte,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): +139 Pips,

Siemens (X-Sequentials Handelssignal): +200 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -14 Punkte,

Deutsche Börse (X-Sequentials Handelssignal): -261 Pips,

Palladium (X-Sequentials Handelssignal): -490 Pips,

Crude Oil (X-Sequentials Handelssignal): -275 Pips,

EUR/USD (X-Sequentials Handelssignal): +165 Pips,

Crude Oil (X-Sequentials Handelssignal): -543 Pips,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): -185 Pips,

Allianz (X-Sequentials Handelssignal): -210,10 Pips,

BASF (X-Sequentials Handelssignal): -309 Pips,

Merck (X-Sequentials Handelssignal): +319 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): -700 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,

Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkte,

Dow Jones Index (Elliott Wellen Handelssignal): +502 Punkte,

Nasdaq 100 Index (Elliott Wellen Handelssignal): +316 Punkte,

Twitter (X-Sequentials Handelssignal): +875 cents,

Fresenius (X-Sequentials Handelssignal): +81 cents,

Infineon (X-Sequentials Handelssignal): +93 cents,

Linde (X-Sequentials Handelssignal): +944 cents,

Siemens (X-Sequentials Handelssignal): +200 cents,

USD/CAD (X-Sequentials Handelssignal): +131 Pips,

Wheat (X-Sequentials Handelssignal): -260 Pips,

Palladium (X-Sequentials Handelssignal): +10 Pips,

Crude Oil: (X-Sequentials Handelssignal) +169 Pips,

Palladium: (X-Sequentials Handelssignal) +99 Pips,

Gold: (X-Sequentials Handelssignal) +190 Pips,

Silber: (X-Sequentials Handelssignal) +33,4 Pips,

Platin: (X-Sequentials Handelssignal) +900 Pips,

SP500 Index: (X-Sequentials Handelssignal) -27 Punkte,

SP500 Index: (X-Sequentials Handelssignal) -29 Punkte,

Wheat: (X-Sequentials Handelssignal) +240 Pips,

Bayer: (X-Sequentials Handelssignal) -547 cents,

RWE: (X-Sequentials Handelssignal) -126 cents,

Adidas: (X-Sequentials Handelssignal) +2414 cents,

Nasdaq Composite Index: (X-Sequentials Handelssignal) +132 Punkte,

Nasdaq 100 Index: (X-Sequentials Handelssignal) +136 Punkte,

Dow Jones Index: (X-Sequentials Handelssignal) +828 Punkte,

SP500 Index: (X-Sequentials Handelssignal) +41 Punkte,

Dow Jones Index: (Elliott Wellen Handelssignal) +654.82 Punkte,

Nasdaq 100 Index: (Elliott Wellen Handelssignal) +259.98 Punkte,

Dow Jones Transportation Index: (Elliott Wellen Handelssignal) +227,11 Punkte.

Lassen Sie sich keine Technische-X-Analyse.de Trading Handelssignale mehr entgehen.

Sie werden mit den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen zufrieden sein.

Dieses sehen Sie an der nachfolgenden Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik:



Zur Technische-X-Analyse.de Trading Performance Grafik !

Seit Januar 2012 wurden 866 Handelssignale veröffentlicht.

Es wurden insgesamt bis zum 29.8.2018 124719 Punkte gewonnen.

Sie erhalten als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied 5 Börsenbriefe:

-Den X-Sequentials Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief,

-Den X-Sequentials Technische-X-Analyse.de Trading Daytrading Börsenbrief,

-Den X-Seqeuntials Technische-X-Analyse.de Trading Kryptowährungen Börsenbrief,

-Den Elliott Wave Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief,

-Den Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.

Im Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliederbereich werden Sie über die neuesten, aktuellen Veränderungen bei den Positionen und Märkten zeitnahe informiert.

Sie erhalten unter anderem eine entsprechende E-Mail.

In den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen erhalten Sie die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele für folgende Märkte:



Zur Übersicht der Märkte in den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen !

Ihre Vorteile:

Traden mit System !

In den Technische-X-Analyse.de Börsenbriefen können sie sicher sein, dass folgende entscheidende Punkte voll erfüllt werden:

-Vollständig analysierte Charts

-Zutreffende Prognosen über den weiteren Marktverlauf

-Sie erhalten einen vollständigen Überblick über das zu erwartende, zukünftige Marktgeschehen

-Sie kennen alle wichtigen Kursziele, Unterstützungen und Widerstände.

-Sie erhalten klare Prognosen

-Sie werden wissen was die Märkte als nächstes machen werden.

-Sie erhalten klare Handelssignale für alle wichtigen Märkte.

-Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld !

-Sie streuen nun Ihr Risiko !

-Sie wählen nun aus welchen Markt Sie handeln möchten !

-Sie verteilen Ihr Risiko auf mehrere Börsentransaktionen !

-Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital !

-Mitgliederbereich,

-Daytrading

-Intraday Updates im geschlossenem Mitgliederbereich,

-Die Handelssignale beinhalten Einstiegsmarken, Ausstiegsmarken und Stopps,

-E-Mail Versand der intraday Updates,

-Musterdepot.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

