Devin Sage TXA Trading: Seien Sie auf die nächsten Handelswochen vorbereitet !

Sehr geehrte Leser/Innen,Derhat das Hoch aus dem Jahre 2018 bei 2.940,91 Punkten bis auf 2.954,13 Punkten überboten.Ausgehend von 2.940,91 Punkten fiel der SP500 Index jedoch im selben Jahr jedoch bis auf 2.346,58 Punkten !.Bei Technische-X-Analyse.de Trading erfahren Sie ob der aktuelle Ausbruch in Aufwärtsrichtung oberhalb von 2.940,91 Punkten eine Bullenfalle ist.Derüberbot ebenfalls das 2018 Jahreshoch bei 7.700,56 Punkten bis auf 7.851,97 Punkten am 25.4.2018.Jedoch fiel auch der Nasdaq 100 Index ausgehend von 7.700,56 Punkten noch im selben Jahr bis auf 5.895,12 Punkten.Bei Technische-X-Analyse.de Trading erfahren Sie ob der aktuelle Ausbruch beim Nasdaq 100 Index in Aufwärtsrichtung oberhalb von 7.700,56 Punkten eineBullenfalle ist.Derfiel vom 2018 Hoch bei 13.596,90 Punkten bis Ende 2018 auf 10.279,20 Punkten und stieg bis auf 12.435,70 Punkten in der letztenHandelswoche an. Vor einem neuen Kursanstieg indiziert die aktuelle intraday X-Sequentials Analyse eine Korrektur bis zum 8.5.2018.Bei Technische-X-Analyse.de Trading erfahren Sie wie es mit dem DAX Index weitergeht.Mit den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein.Seit Januar 2012 wurden 915 Handelssignale veröffentlicht.Es wurden insgesamt bis zum 05.05.2019 125647 Punkte gewonnen !.Im wöchentlichen Devin Sage TXA Trading X-Sequentials Trading Börsenbrief erhalten Sie aktuelle X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:DAX Index, Dow Jones Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, Bund Future, 30 Years US Treasury Bonds, US-Dollar Index, Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Usd/Cad, Usd/Chf, Usd/Sek, CBOE Volatility Index (VIX), CRB Index, Gold, Silber, Platin, Palladium, Light Crude Oil , Wheat, Live Cattle, Sugar No.11, Soybean, Rough Rice, Natural Gas und RBOB Gasoline.In den täglichen Devin Sage TXA Trading X-Sequentials Trading Daytrading Börsenbriefen erhalten Sie jeweils X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:DAX Index, SP500 Index, Nasdaq 100 Index, Eur/Usd, Gold und Brent Oil.Weiterhin erhalten Sie wöchentlich den Devin Sage TXA Trading X-Sequentials Kryptowährungen Technische-X-Analyse.de Trading Brief mit Analysen , Prognosen und Handelssignale für Bitcoin/Dollar, Ethereum/Dollar, Litecoin/Dollar, Ripple/Dollar, Dash/Dollar und Monero/Dollar.Zudem erhalten Sie wöchentlich den Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen und der Devin Sage TXA Trading / Technische-X-Analyse.de Trading Performance Übersicht.Mit freundlichen Grüßen,Devin Sage, TXA Trading