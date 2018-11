Devin Sage TXA Trading: Performance Update und Planung eines Shorttrades beim Nikkei 225 Index 9.11.2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

Nachfolgend die letzten Handelsergebnisse von Technische-X-Analyse.de Trading.

Eine Reaktion meinerseits den Stopp der trades nachzuziehen, war aufgrund der Wundheilung nach der Magenoperation nicht möglich.

Mir wurde strikte Bettruhe verordnet.

Handelsergebnisse:

Sugar/Zucker (X-Sequentials Handelssignal): -249 Pips,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): -137 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal):-516 Punkte,

Bund Future Full1218 sFuture (X-Sequentials Handelssignal): -178 Pips,

Rough Rice Full1118 Future (X-Sequentials Handelssignal): -181 Pips,

Nasdaq 100 Index (Elliott Wave Handelssignal): -137 Punkte,

SP500 Index (Elliott Wave Handelssignal): -67 Punkte,

GBP/USD (Elliott Wave Handelssignal):-296 Pips,

USD/CHF (Elliott Wave Handelssignal):+51 Pips,

Beiersdorf (X-Sequentials Handelssignal): -581 cents,

Siemens (X-Sequentials Handelssignal): -1347 cents

Trotz der Magenoperation und dem 4 wöchigen Heilungsprozess sind nicht Ausser Acht zu lassen, nachfolgende, vorherige, Technische-X-Analyse.de Trading Handelsergbnisse:

USD/SEK (X-Sequentials Handelssignal): +157 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -112 Pips,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +507 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +186,07 Punkte,

Nikkei 225 Index (X-Sequentials Handelssignal): +766 Punkte,

Live Cattle Full0818 Future (X-Sequentials Handelssignal): +487 Pips,

Nikkei 225 Index (X-Sequentials Handelssignal): +515 Punkte,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): +139 Pips,

Siemens (X-Sequentials Handelssignal): +200 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -14 Punkte,

Deutsche Börse (X-Sequentials Handelssignal): -261 Pips,

Palladium (X-Sequentials Handelssignal): -490 Pips,

Crude Oil (X-Sequentials Handelssignal): -275 Pips,

EUR/USD (X-Sequentials Handelssignal): +165 Pips,

Crude Oil (X-Sequentials Handelssignal): -543 Pips,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): -185 Pips,

Allianz (X-Sequentials Handelssignal): -210,10 Pips,

BASF (X-Sequentials Handelssignal): -309 Pips,

Merck (X-Sequentials Handelssignal): +319 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): -700 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +516 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): +319 Punkte,

Nasdaq Composite Index (X-Sequentials Handelssignal): +346 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (Elliott Wellen Handelssignal): +257 Punkte,

Dow Jones Index (Elliott Wellen Handelssignal): +502 Punkte,

Nasdaq 100 Index (Elliott Wellen Handelssignal): +316 Punkte,

Twitter (X-Sequentials Handelssignal): +875 cents,

Fresenius (X-Sequentials Handelssignal): +81 cents,

Infineon (X-Sequentials Handelssignal): +93 cents,

Linde (X-Sequentials Handelssignal): +944 cents,

Siemens (X-Sequentials Handelssignal): +200 cents,

USD/CAD (X-Sequentials Handelssignal): +131 Pips,

Wheat (X-Sequentials Handelssignal): -260 Pips,

Palladium (X-Sequentials Handelssignal): +10 Pips,

Crude Oil: (X-Sequentials Handelssignal) +169 Pips,

Palladium: (X-Sequentials Handelssignal) +99 Pips,

Gold: (X-Sequentials Handelssignal) +190 Pips,

Silber: (X-Sequentials Handelssignal) +33,4 Pips,

Platin: (X-Sequentials Handelssignal) +900 Pips,

SP500 Index: (X-Sequentials Handelssignal) -27 Punkte,

SP500 Index: (X-Sequentials Handelssignal) -29 Punkte,

Wheat: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Index: +195 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat/Weizen: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal).

Dow Jones Transportation Index: +285 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Nikkei 255 Index: +515 Punkte (Elliott Wellen Handelssignal).

Dow Jones Index: +195 Punkte (X-Sequentials Handelssignal).

Wheat/Weizen: +240 Pips (X-Sequentials Handelssignal)

Einsehbar unter: https://tinyurl.com/ycfwvg4d/

Nachfolgend die aktuelle Technische-X-Analyse.de Performance Grafik:

Weiterhin habe ich mich zuletzt beim DAX Index mit den Quotes[nbsp]vertan.

Korrigiert bei devin-txa-trading.org.

Sektion/Menüauswahl bei "devin-sage-txa-trading.org":X-Sequentials-Analysen-und-Prognosen. Ich bitte dieses zu entschuldigen !.

Nikkei 225 Index:

Der Nikkei Index formierte zuletzt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster und erreichte am 2.10.2018 mit 24.217,30 Punkten ein halbes X-Sequentials X5 Hoch.Im Anschluss wurde Punkt "5X5" bei 21.462,90 Punkten vom 5.7.2018 unterboten, sodass seit dem absoluten Tief bei 20.971,90 Punkten ein X-Sequentials X2 Struktur vorliegt.Der Nikkei 225 Index schloss am 8.11.2018 bei 22.486,90 Punkten und überbot mit einem Hoch bei 22.486,90 Punkten, die X-.Sequentials "X" Marke des zuvor erwähnten, bullishen X-Sequentials X5 Musters.Es ist nachfolgend. beschriebener Marktverlauf zu erwarten:Es ist ein Unterbieten des Tiefs vom 26.10.2018 bis in die 5XZ invers 1/2 Kurszielzone beginnend bei 20.325,00 Punkten bis 20.060,00 Punkten und endend bei 19.820,00 Punkten zu erwarten.Es muss der Freitagsschlusskurs abgewartet werden.Trotz geplanten Shorteinstieg befindet sich der Stoppkurs aktuell bei 23.443,00 Punkten.Ein höherer Schlusskurs zu Ende der Freitagssitzung würde ein Verzögerung des geplanten Shortrade mit sich bringen.Das entsprechende Handelssignal bleibt den Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedern vorbehalten.Der Technische-X-Analyse.de Signalbrief erscheint am Samstag.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Devin-Sage-TXA-Trading.org

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

