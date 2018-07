Devin Sage TXA Trading: Elliott Wave Indizes Trading 31./32./33. KW. 2018

Sehr geehrte Leser/Innen,

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder realisierten während der Dienstagssitzung nachfolgende Handelsergebnisse:

Dow Jones Index (X-Sequentials): +195 Punkte.

Wheat/Weizen (X-Sequentials): +240 Pips.

Dow Jones Transportation Index (Elliott Wave): +285 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index notiert bei 12829 Punkten.

Am 28.6.2018 wurde bei 12104.41 Punkten eine W,X,Y Korrekturformation abgeschlossen.

Widerstand befand sich bei 12637 Punkten.

Das Tief der Welle "´4" befand sich bei 12469.50 Punkten.

Der DAX Index befindet sich nun innerhalb der Welle "´5" der laufenden Impulswelle.

Das Kursziel in Aufwärtsrichtung befindet sich bei 12930 Punkten.

Unterstützung befindet sich im Anschluss bei 12625 Punkten.

Mittelfristig befindet sich das Aufwärtsziel bei 14900 Punkten.

Es wurden höhere Kurse bis auf 12930 Punkten bei einem Stand von 12738.54 Punkten prognostiziert.

Der DAX Index schloss in der letzten Handelswoche bei 12873.90 Punkten.

Es ist ein Überbieten des Hochs bei 13204.31 Punkten vom 22.5.2018 zu erwarten.

Das Aufwärtsziel befindet sich bei 13740 Punkten bis 13755 Punkten.

DAX Index Elliott Wellen 4h Chart:



Zum Chart

Dow Jones Index:

Der Dow Jones Index notiert bei 25.404,83 Punkten.

Die Aufwärtsbewegung seit dem 5.3.2018 beginnend bei 23531.31 Punkten wurde zuletzt als Impulswelle gezählt.

Der Dow Jones Index befand sich innerhalb einer Flat Korrekturformation.

Aktuell befindet sich der Dow Jones Index innerhalb einer Impulswelle mit Kursziel bei 28.270,00 Punkten.

Dow Jones Index 60 Minuten Elliott Wellen Chart:



Zum Chart

Nasdaq 100 Index:

Der Nasdaq 100 Index notiert bei 7295.5 Punkten.

Das Wochenhoch befand sich bei 7511.4 Punkten.

Unterstützung befindet sich bei 7234.5 Punkten.

Nächste Unterstützung befindet sich bei 7130 Punkten.

Es wurde zuletzt eine Impulwelle "1" abgeschlossen.

Der Nasdaq 100 Index befindet sich aktuell innerhalb einer Flat Korrekturformation.

Das Aufwärtsziel befindet sich nach Abschluss der Korrektur bei 7.620,00 Punkten.

Nasdaq 100 Index Elliott Wellen 60 Minuten Chart:



Zum Chart

Dow Jones Transportation Index:

Der Dow Jones Transportation Index notiert bei 11134.01 Punkten.

Nach Abschluss einer Flat Korrekturformation befindet sich der Dow Jones Transportation aktuell innerhalb einer Impulswelle "5" mit Aufwärtsziel bei 11600 Punkten.

Unterstützung befindet sich bei 10664 Punkten.

Mittelfristig befindet sich das Aufwärtsziel bei 12200 Punkten.

Dow Jones Transportation Index Elliott Wave 1 Tages Chart:



Zum Chart

SP500 Index:

Der SP500 Index notiert bei 2816.39Punkten.

Mit dem letzten Hoch bei 2848.03 Punkten wurde die Welle "5" einer Impulswelle abgeschlossen.

Unterstützung befindet sich bei 2742 Punkten.

Es wird abgewartet bis das Hoch der Welle "3" vom 26.1.2018 bei 2872.09 Punkten überboten wird.

Die Aufwärtsziele befinden Sich dann bei 2870 Punkten, 2890 Punkten und im Anschluss bei 3040 Punkten bis 3045 Punkten.

SP500 Index Elliott Wave 4h Chart:



Zum Chart

Nikkei 255 Index:

Der Nikkei 225 Index notiert bei 22.623,86 Punkten und befindet sich derzeit

innerhalb einer Welle “C“ eines A,B,C Korrekturmusters mit einem Abwärtsziel bei 21.365,00

Punkten. Der Nikkei 225 Index schloss am 26.3.2018 bei 20347.5 Punkten eine W,X,Y Korrekturformation ab.

Dem folgte die Impulswelle "1" bis auf 23050,4 Punkten am 21.5.2018.

Die Korrekturwelle 2 verlief bis auf 21463.0 Punkten am 5.7.2018

Die Aufwärtsziele im Rahmen der nun zu erwartenden Welle "3" befinden sich bei 23855 Punkten und 24660 Punkten. Unterstützung befindet sich bei 22260 Punkten.

Im Anschluss befindet sch das Aufwärtsziel bei 26000 Punkten.

Nikkei 225 Index Elliott Wellen 1 Tages Chart:



Zum Chart

Die Handelssignale erhalten Sie bei Technische-X-Analyse.de !.

Sie erhalte als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied fünf Börsenbriefe:

-X-Sequentials Trading Börsenbrief,

-X-Sequentials Daytrading Börsenbrief,

-Devin Sage TXA Elliott Wave Trading Börsenbrief,

-X-Sequentials Cyrptocurrencies Trading Brief,

-Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.

Als Kolumnen/Newsletter Leser/Innen gilt für Sie beim Erwerb einer 1 Jahres Technische-X-Analyse.de Mitgliedschaft eine Ersparnis von 50%.

Anstatt 1188 Euro zahlen Sie nur 594 Euro.

Beim Erwerb einer Technische-X-Analyse.de Trading Monatsmitgliedschaft bleibt es bei den 99 Euro.

Link:

Technische-X-Analyse.de Buchung einer Mitgliedschaft !

Buchung einer Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft !

Sofern Sie mit Kreditkarte zahlen möchten besuchen Sie bitte den Technische-X-Analyse.de Trading Webshop auf:

Zum Technische-X-Analyse.de Trading Webshop

Beim Kauf einer 1 Jahres Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft folgen Sie bitte nachfolgenden Link:

https://technische-x-analyse-trading.com/discount/A3TH1GBZPKQT?redirect=%2Fproducts%2Ftechnische-x-analyse-de-12-monats-mitgliedschaft

Sie zahlen im Technische-X-Analyse.de Trading Webshop beim Checkout nur 594 Euro anstatt 1188 Euro.

Ich würde mich freuen Sie als Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied zu begrüssen.

Lassen Sie sich keine Technische-X-Analyse.de Trading Handelssignale mehr entgehen.

Sie werden mit den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen zufrieden sein.

Dieses sehen Sie an der nachfolgenden Perfomance Grafik:



In den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen erhalten Sie die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele für folgende Märkte:

Märkte in den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen :

Sie werden an Tiefpunkten Long gehen und an Hochpunkten Short gehen.

So sind Sie immer auf der richtigen Seite des Marktes.

Die nächste Technische-X-Analyse.de Elliott Wave Trading Ausgabe erscheint am Wochenende.

Ebenfalls am Wochenende erscheinen die restlichen Technische-X-Analyse.de Tarding Börsenbriefe !.

Seien Sie nun mit dabei !.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !