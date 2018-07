Devin Sage TXA Trading: DAX Index Elliott Wave Trading 30./31. KW. 2018

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index schloss bei 12738.54 Punkten.

Am 28.6.2018 wurde bei 12104.41 Punkten eine W,X,Y Korrekturformation abgeschlossen.

Widerstand befand sich bei 12637 Punkten.

Das Tief der Welle "´4" befand sich bei 12469.50 Punkten.

Der DAX Index befindet sich nun innerhalb der Welle "´5" der laufenden Impulswelle.

Das Kursziel in Aufwärtsrichtung befindet sich bei 12930 Punkten.

Unterstützung befindet sich im Anschluss bei 12625 Punkten.

Mittelfristig befindet sich das Aufwärtsziel bei 14900 Punkten.

DAX Index Elliott Wellen 1 Tages Chart:



Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

