Devin Sage TXA Trading: Aktuelle X-Sequentials DAX30 Aktien Prognosen 20.6.2018 !

Aufgrund des Umfangs wurde auf Charts verzichtet.

Weiterhin liegt der Fokus auf den X-Sequentials Kursmarken, ohne deren technische Benennung der X-Sequentials Chartanalyse.

Adidas:

die Adidas Aktie schloss am 19.6.2018 bei 189,40 €.

Die Adidas Aktie erreichte am 18.4.2018 mit 215,50 € ein X-Sequentials 7XZ Kursziel.

Unterstützung befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 181,7 €.

Das Kursziel nach Unterbieten der Marke von 186,80 €, befindet sich bei 178,30 €.

Widerstand befindet sich im Anschluss bei 195,3 €.

Allianz:

Die Allianz Aktie schloss am 19.6.2018 bei 176,58 €.

Widerstand befindet sich bei 181,249 €.

Sofern die Marke von 183,98 € nicht überboten wird, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 163,20 € zu erwarten.

BASF:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 84,690 €.

Nach Überbieten des Hochs vom 22.5.2018 bei 90,02 €, befindet sich das Aufwärtsziel bei 93,10 €.

Unterstützung befindet sich nach Unterbieten der Marke von 83,90 € bei 81,42 €.

BMW:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 84,06 €.

Sofern die Marke von 87,18 € nicht überboten wird ist eine Abwärtsbewegung bis auf 81,55 € zu erwarten.

Widerstand bei 86,44 €.

Bayer:

Die Bayer Aktie schloss am 19.6.2018 bei 96,63 €.

Sofern die Marke von 95,66 € unterboten werden sollte befindet sich das Abwärtsziel bei 93,792 €.

Ansonsten ist ein Kursanstieg bis auf 109 € zu erwarten.

Beiersdorf:

Die Beiersdorf Aktie schloss am 19.6.2018 bei 99,30 €.

Sofern die Marke von 102 € überboten werden sollte ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 110,415 € zu erwarten.

Unterstützung befindet sich bei 98,572 €.

Commerzbank:

Die Commerzbank Aktie schloss am 19.6.2018 bei 8,887 €.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 5,35 € zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 9,5728 €.

Continental:

Die Continental Aktie schloss am 19.6.2018 bei 220,2 € und verläuft aktuell in Seitwärtsrichtung.

Unterstützung befindet sich bei 206,26 €.

Covestro:

Die Covestro Aktie schloss am 19.6.2018 bei 74,20 €.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 68,50 € zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 88,55 €.

Daimler:

Die Daimler Aktie schloss am 19.6.2018 bei 60,90 €.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 50,235 € zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 67,830 €.

Deutsche Bank:

Die Deutsche Bank Aktie schloss am 19.6.2018 bei 9,560 €.

Nach Überbieten der Marke von 10,539 € befindet sich Widerstand bei 13,34 €.

Deutsche Börse:

Die Deutsche Börse Aktie schloss am 19.6.2018 bei einer 13,80 € und verläuft derzeit in Seitwärtsrichtung.

Derzeit ist keine Prognose möglich.

Deutsche Post:

Die Deutsche Post Aktie schloss am 19.6.2018 bei 29,65 €. Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf 27,715 € zu erwarten. Widerstand befindet sich bei 35,173 €.

Deutsche Telekom:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 13,500 €.

Sofern die Marke von 13,194 € geboten werden sollte befindet sich das Kursziel bei 10,1764 €.

E.ON:

Die Aktie schloss am 19.6.2018bei 9,245 €.

Unterstützung befindet sich bei 8,5787 €.

Sofern die Marke von 10,470 € überboten werden sollte befindet sich das Aufwärtsziel bei 89,26 €.

Fresenius Medical Care:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 86,46 €.

Sofern das so bei 89,24 € überboten werden sollte, befindet sich das Aufwärtsziel bei 94 €.

Unterstützung befindet sich bei 83,50€.

Heidelbergcement:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 75 €.

Es ist ein Kursrückgang bis auf 67,10 € zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 81,381 €.

Henkel:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 107,5 €.

Widerstand befindet sich bei 117,42 €.

Sofern das Tief bei 101,60 € unterboten werden sollte, ist eine Abwärtsbewegung bis auf 98,10 € zu erwarten.

Infineon:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 24,31 € und formierte zuletzt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster.

Nach Überbieten des Hoch bei 25,76 € ist eine Aufwärtsbewegung bis auf 28,10 € zu erwarten.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 22,15 €, wobei sich das Mindestziel bei 23,90 €

befindet.

Linde:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 199,44 € und bildete zuletzt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit einem Kursziel bei 214,90 € aus.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke bei 185.67 €, wobei sich das Mindestziel bei 198,75 € befindet.

Lufthansa:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 22,770 €.

Eine Kurszielprojektion zeigt auf eine Abwärtsbewegung bis auf 18,89 €.

Widerstand befindet sich bei 24,24 €.

Merck:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 82,26 €.

Eine Prognose ist derzeit nicht möglich.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 180,50 € und befindet sich aktuell innerhalb einer Seitwärtsbewegung.

Für eine Prognose wird der weitere Kursverlauf abgewartet.

RWE:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 19,780 €.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit Kursziel 25.63 € vor.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke 18,66 €.

SAP:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 101,74 €:

Es ist ein Kursanstieg bis auf 109,95 € zu erwarten.

Unterstützung befindet sich bei 91,37 €.

Siemens:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 116,32 €.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster mit Kursziel 150.65 € vor.

Unterstützung befindet sich im Anschluss an der X-Sequentials "X" Marke 116,177 €.

Thyssenkrupp:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 22,39 €.

Es liegt ein bullishes X-Sequentials X5 Muster vor.

Jedoch wurde mit dem Hoch bei 24,10 € das Mindestziel der X-Sequentials X5 Bewegung erreicht.

Volkswagen:

Die Aktie schloss am 19.6.2018 bei 22,39 €.

Es wurde das Tief bei 151,32 € vom 5.3.2018 unterboten.

Es ist eine Abwärtsbewegung bis auf eine 137,44 € zu erwarten.

Widerstand befindet sich bei 165,87 €.

