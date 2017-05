Devin Sage TXA Elliott Wave DAX Index Trading fuer die 22. KW. 2017

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX Index:

Der DAX Index schloss am 26.5.2017 bei 12.602,18 Punkten.

Der DAX Index überbot zuletzt das Hoch vom 10.4.2015 bei 12.390,80 Punkten bis auf 12.841,70 am 16.5.2017, um im Anschluss am 18.5.2017 bis auf 12.490,00 Punkten zu korrigieren.

Die Zählung und Prognose wie folgt:

Am 9.11.2016 wurde bei 10.174,90 Punkten mit einem Expanding Triangel ein Triple Three Korrekturmuster mit der Welle “Z“ abgeschlossen.

Dem folgte bis zum 3.1.2017 eine Impulswelle, die bei 11.637,40 Punkten ihren Endpunkt fand.

Der folgende Anstieg ist rein korrektiv und als Triple Three Muster einzustufen.

Nachfolgend die Unterstützungen:

12.450,00 Punkte,

12.392,00 Punkte,

12.159,00 Punkte

und 12.000,00 Punkte.

Das nächste Aufwärtsziel befindet sich bei 13.000,00 Punkten.

Das Folgeziel liegt bei 14.000,00 Punkten.

DAX Index 1 Tages Elliott Wellen Chart:



http://www.technische-x-analyse.de/files/download/DAX30EW25Mai17.png

