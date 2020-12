In Deutschland werden 1.100 % mehr Pakete pro Kopf versendet als in Italien - Deutsche Post als großer Profiteur des Online-Booms und der Krise

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

24 Pakete pro Kopf und Jahr in Deutschland

In Italien sind es im Durchschnitt nur 2 pro Kopf und Jahr

Weltweit 186 % mehr Paketlieferungen als noch im Jahr 2013

Deutsche Post stellte Vorjahresrekord bereits Ende November ein, obwohl Weihnachtsgeschäft noch bevorsteht

Google-Nachfrage nach „Deutsche Post Aktien“ erreicht während Corona-Krise Höchstwert

In Deutschland werden jährlich rund 24 Pakete pro Kopf versendet. Damit rangiert die Bundesrepublik an zweiter Stelle hinter China. Der Wert im Reich der Mitte spiegelt allerdings nur die Paketsendungen um Peking und Shanghai dar. Dessen bereinigt könnte es sogar sein, dass niemand so viele Pakete verschickt und erhält wie die Deutschen. Wie eine neue Handelskontor-Infografik aufzeigt, profitiert die Deutsche Post erheblich von dem Online-Shopping-Trend, der durch die Pandemie nochmals befeuert wurde.

Weltweit werden immer mehr Pakete versendet. Die Anzahl der Paketlieferungen belief sich im vergangenen Jahr auf 103 Milliarden. Im Jahr 2013 waren es hingegen 36 Milliarden. Der Anstieg schlägt mit 186 Prozent zu Buche.

In Deutschland wiederum stellte die Deutsche Post DHL den Vorjahresrekord bereits Ende November ein. Für das Gesamtjahr erwartet der Logistikkonzern ein Plus von knapp 15 Prozent.

Indes geht aus der Infografik hervor, dass die Google-Nachfrage nach „Deutsche Post Aktien“ im Krisenjahr einen Höhepunkt erreichte. Das höchste Suchvolumen wurde im März registriert, doch auch im November suchten überdurchschnittlich viele Anleger nach Wertpapieren des im DAX notierten Konzerns.

Dass die Deutsche Post von der aktuellen Entwicklung profitiert, verdeutlicht auch ein Blick auf die Kursentwicklung des börsennotierten Unternehmens. Binnen eines Jahres kletterte die Marktkapitalisierung um 21 Prozent nach oben. Im selben Zeitraum erhöhte sich die Notierung des DAX lediglich um 2,7 Prozent.

„Zwar hatte die Deutsche Post im Angesicht der Corona-Krise in einzelnen Sparten auch Einbußen zu erleiden“, so Handelskontor-Herausgeber Raphael Lulay, „doch das Wachstum im Paketbereich ist beachtlich. Damit scheint der Logistikkonzern neben anderen Stay-at-home-Unternehmen durchaus zu den Profiteuren der gegenwärtigen Entwicklung zu gehören“.

