Deutschland vom Negativzins besonders betroffen

In Deutschland liegt so viel Geld auf Bankkonten und Sparbüchern wie nirgendwo sonst in Europa. Im August 2019 belief sich die Summe auf 2,4 Billionen Euro. Für die Kreditinstitute bedeuten die negativen Zinsen Kosten in Milliardenhöhe. Der Hamburger Jura-Professor Kai-Oliver Knops beziffert den Verlust Deutscher Banken durch den EZB-Leitzins auf bis zu 2,5 Milliarden Euro jährlich. Das wirft die Frage auf, ob Banken demnächst diese Belastung auch an Privatkunden weitergeben. Schon jetzt erheben 34 Institute ein Entgelt für Einlagen von 100.000 Euro oder mehr, wie das Finanzportal Tagesgeldvergleich.net aufzählt.

CSU-Chef Markus Söder forderte jüngst, dass der Gesetzgeber notfalls gegen negative Zinsen vorgehen sollte. Juristen sehen dies jedoch skeptisch. Laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, das der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler in Auftrag gegeben hatte, könne es nach deutschem Recht durchaus einen negativen Zinssatz geben. "Die Nullzinspolitik der EZB schadet insbesondere Sparkassen und Volksbanken", warnte FDP-Politiker Frank Schäffler. "Je länger sie anhält, desto größer werden die Probleme."Die „Welt“ berichtet unter https://bit.ly/2IEyipM