Deutschland verbessert Top-Positionierung im OECD-Nachhaltigkeits-Ranking

Brüssel (www.aktiencheck.de) - Deutschland macht Fortschritte bei seinen Anstrengungen, nachhaltiger zu werden. Dies geht aus einer Analyse hervor, deren Ergebnisse in das aktuelle Länder-Nachhaltigkeits-Ranking von Degroof Petercam AM eingeflossen sind.

Bereits seit 2007 untersuche der belgische Vermögensverwalter halbjährlich neben Schwellenländern auch OECD-Staaten auf insgesamt 60 Einzelkriterien in den Bereichen 'Transparenz und demokratische Werte', 'Umwelt', 'Bildung und Innovation', 'Gesundheit und Vermögensverteilung der Bevölkerung' sowie 'Wirtschaft'.

Im aktuellen Länder-Vergleich werde Deutschland auf Platz 6 von insgesamt 35 OECD-Staaten, und damit einen Rang höher als im 2. Halbjahr 2017, geführt. "In der Summe zählt Deutschland zu den nachhaltigsten Staaten weltweit. In den vergangenen fünf Jahren hat es sich in dieser Hinsicht sukzessive verbessert - ein Trend, der sich auf globaler Ebene, also sowohl bei Schwellenländern als auch entwickelten Staaten, beobachten lässt. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung. Allerdings bleibt viel Potenzial, noch nachhaltiger zu werden - auch für Deutschland", sage Ophélie Mortier, Head of Responsible Investments bei Degroof Petercam AM.

Seit dem Start des Nachhaltigkeits-Rankings im Jahr 2007 bewege sich Deutschland stets im oberen Drittel. Eine Ausnahme bilde lediglich das Kriterium 'Bildung'. Dennoch habe sich Deutschland in diesem Bereich vom 17. Platz in 2013 auf den aktuell 14. Rang verbessert. Deutlich positiver schneide Deutschland bei 'Innovationen' ab mit einem 8. Rang in Bezug auf Investments in innovative Technologien. Gut stehe Deutschland auch in puncto 'Transparenz' da - gegenüber 2013 sei es 3 Plätze nach oben geklettert auf aktuell Platz 7. Trotz der hohen Gesamtwertung in diesem Bereich sei Deutschland nicht führend bei den Subkriterien 'Korruption' (11. Platz), 'Pressefreiheit' (15. Platz) und 'Stärke der Institutionen' (13. Platz). Auf 5-Jahres-Sicht leicht verschlechtert von Rang 9 auf 10 habe sich die Einstufung im Bereich 'Bevölkerung'. Ausschlaggebend hierfür seien vor allem die Kriterien 'Armut' und 'Vermögensverteilung' gewesen.

Deutschland sei bei Umwelt und ökologischer Vielfalt im Ranking traditionell in den Top-Rängen zu finden, habe jedoch über die vergangenen fünf Jahre einen Rang abgeben müssen auf aktuell Platz 8. Die gute Positionierung resultiere in erster Linie aus dem relativ hohen Anteil an Erneuerbaren Energien bei der Elektrizitätserzeugung. Bei den Treibhausemissionen müsse sich Deutschland dennoch verbessern und den Anteil der Kohle im Energiemix weiter reduzieren.

Für Nachhaltigkeitsexpertin Ophélie Mortier sei es essentiell, dass Investoren und Vermögensverwalter nicht nur Schwellenländer, sondern gerade auch die hoch entwickelten OECD-Länder regelmäßig auf ihre Nachhaltigkeitsbestrebungen hin untersuchen und dies in Anlagestrategien berücksichtigen würden. Dies zeige das Beispiel Staatsverschuldung: Vor kurzem habe der Internationale Währungsfonds IWF gewarnt, dass der globale Schuldenberg aktuell 12 Prozent höher sei als 2009. Insgesamt mache die weltweite Verschuldung mit 164 Billionen Dollar das 2,25-Fache des kumulierten Sozialproduktes aus.

"Beim Thema Staatsverschuldung tragen die Regierungen der Industrieländer eine besondere Verantwortung. Nicht nur die große Finanzkrise von 2008 hat gelehrt, dass diesbezüglich zwischen gesunden und ungesunden Ländern unterschieden werden muss. Wichtig bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit erachten wir darüber hinaus, wie transparent und demokratisch ein Land ist, wie es um die Gesundheit, Bildung und Vermögensverteilung seiner Bevölkerung bestellt ist, wie wirtschaftlich stark und innovativ ein Land ist und wie es letztendlich mit der Umwelt umgeht", sage Ophélie Mortier.

Zu je 19 Prozent würden die Kriterien 'Umwelt', 'Bildung und Innovation', 'Gesundheit und Vermögensverteilung der Bevölkerung' sowie 'Wirtschaft' einfließen, während 'Transparenz und demokratische Werte' mit 26 Prozent gewichtet würden. (22.05.2018/ac/a/m)