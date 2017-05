Deutschland – starkes Bergbauland

"Wir befinden uns mit unserem Lithium-Projekt inmitten der Autoindustrie", sagt Peter Secker, CEO vom Bergbauunternehmen Bacanora Minerals. Bergbau in Deutschland? Geht der nicht mit dem Ende der Kohleindustrie in Deutschland zu Ende? Viele haben bereits vergessen, dass Deutschland durchaus ein Bergbauland war. Nicht nur Regionen wie der Westen durch die Kohleindustrie wurden vom Bergbau geprägt. Teilweise gehen die Hochzeiten viele Hundert Jahre zurück – und prägen noch heute ganze Landstriche.

Ein gutes Beispiel ist Sachsen. Dort wurde im 13. Jahrhundert Gold in abbaufähigen Mengen gefunden. Kaiser Friedrich II. erlaubte damals dem Bistum Meißen eine Seifengoldgewinnung, also von Goldablagerungen in Flüssen und Bächen. Auch im Mittelalter wurde noch im Vogtland und Elbtal Seifengold gewonnen. Im Vergleich zum Abbau des Primärgolds, also der natürlichen Vorkommen im Gestein, waren die Funde eher gering. Doch der Abbau von Berggold lohnt umso mehr. Wo Gold zusätzlich zum eigentlichen Bergbau von vor allem Kupfer und Silber abgebaut werden konnte, machten die Bergwerke gute Gewinne. Der Staat hatte entsprechend viel Geld in der Kasse und konnte die Steuern extrem niedrig für seine Einwohner gestalten. Das brachte regen Zuzug. Die Goldgewinnung von früher macht sich so auch heute noch durch eine höhere Bevölkerungsdichte in den Bergbauregionen bemerkbar.

Heute könnte das neue Gold in Sachsen Lithium werden. Das Leichtmetall wird in guter Qualität händeringend gesucht. Insbesondere die Autoindustrie braucht immer mehr von diesem Rohstoff beim Umbau der Branche auf die E-Mobilität. Denn um wettbewerbsfähige Elektroautos herzustellen, müssen die Lithium-Ionen-Akkus höchstem Standard genügen.

Interessanterweise ist heute gerade Sachsen auch ein starker Standort der deutschen Autoindustrie geworden. Ein Unternehmen, das Lithium direkt aus der Region in Zukunft liefern könnte, ist Bacanora Minerals (ISIN: CA05634Q1054; WPKN: A1JMHR). "Wir wollen in der Wertschöpfungskette einen Schritt nach oben gehen und hochwertige Lithium-Produkte dem Markt zur Verfügung stellen", erklärt Bacanora-Chef Peter Secker. Dazu muss natürlich zuerst das Zinnwald-Lithium-Projekt erschlossen werden, was noch Jahre dauern wird. Doch das Potenzial des an der Grenze zu Tschechien und nur rund 40 Kilometer südlich von Dresden gelegenen Projektes ist gegeben. Bisher werden in Zinnwald Ressourcen von rund 700.000 Tonnen Lithiumcarbonat ausgewiesen. Wie viel davon abgebaut werden kann, hängt nicht zuletzt vom Preis des Rohstoffes ab. Bisher hält Bacanora Minerals 50 Prozent an Zinnwald. Den Rest hat der Sonnenenergie-Spezialist Solarworld inne. Doch Bacanora hat eine Option die zweite Hälfte auch zu erwerben.

Bacanora sollte die Kraft besitzen nahe der deutschen Autoindustrie ein Lithium-Werk zu erschließen. Dafür sollte ein weiteres bereits fortgeschrittenes Projekt sorgen. Denn im Norden von Mexiko baut Bacanora das Sonora Lithium-Projekt auf. Dort hat das Unternehmen bereits einen Abnahmevertrag mit dem japanischen Handelshaus Hanwa ausgehandelt. Die Japaner beteiligen sich zudem an Bacanora mit erstmal 10 Prozent und können diese Beteiligung auf 19,9 Prozent ausweiten. In Sonora will Bacanora ab zirka 2019 rund 17.000 Tonnen Lithiumcarbonat für zwei Jahre und danach 35.000 Tonnen abbauen. 1,8 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Reserven stehen dabei für viele Jahre an Produktionspotenzial. Die Produktionskosten gehören zu den niedrigsten auf der Erde.

Insgesamt erscheint Bacanora Minerals aufgrund seiner beiden Lithium-Projekte im Zuge des Booms der E-Mobilität und der Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus zum Speichern der regenerativen Energien als gute Anlagealternative. Anleger, die das Risiko des Bergbaus nicht scheuen, legen sich ein Paar Bacanora als Depotbeimischung zum Aktienportfolio hinzu, wohl wissend, dass das Engagement einen Totalverlust wie auch eine Kursvervielfachung mit sich bringen kann.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich.