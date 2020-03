Deutschland lernt kochen und HelloFresh haussiert

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Seit Dienstag Morgen ist die Aktie des Kochboxen-Versenders HelloFresh offiziell im MDAX gelistet. Damit wird der MidCap-Index um einen Titel bereichert, der bei vielen Anlegern momentan ganz oben auf der Einkaufsliste steht

Quelle: HelloFresh, wikifolio.com

Trotz des Crashs an den Aktienmärkten notiert HelloFresh nur knapp unter dem Anfang März markierten Allzeithoch. Der im Anschluss daran erlittene Kurseinbruch von rund 40 Prozent konnte in den vergangenen 1,5 Wochen fast vollständig aufgeholt werden. Das Unternehmen gilt als einer der potenziellen Profiteure der aktuell für viele so dramatischen Lage. Immer mehr Menschen verbringen gezwungenermaßen viel Zeit zu Hause und entdecken dabei vielleicht auch die Lust am Kochen. Auf jeden Fall wird mehr in den eigenen vier Wänden gegessen als sonst. Und nicht jeder neue Home-Office-Arbeiter ist ein geübter Hobby-Koch. Zudem birgt der Besuch von Supermärkten immer ein gewisses Ansteckungsrisiko. Von daher könnten die Boxen von HelloFresh mit ihren passend zum Rezept gelieferten Zutaten durchaus eine Alternative sein. Offizielle Zahlen zur Umsatzentwicklung in den vergangenen Wochen gibt es allerdings noch nicht.

Branchenkenner mit gutem Timing

Während viele Anleger erst jetzt auf den MDAX-Neuling aufmerksam werden, hat Bastian Brach ( TBasti ) die Aktie schon seit Ende 2018 in seinem wikifolio Predictable Consumer Stocks. Der Einstieg erfolgte damals noch zu Kursen von 5,92 Euro. Heute kostet ein Anteilsschein rund 26 Euro. Einen Großteil der Position hat der Trader im Laufe der Zeit zwar abgestoßen. Trotzdem liegt der Depotanteil aktuell immer noch bei über 30 Prozent. Brach hat sich in seinem Portfolio auf Aktien spezialisiert, „die sehr nah am Konsumenten dran sind und oftmals veraltete Branchen (bspw. Lebensmittel und Kleidung) durch den Einsatz von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren“. Um die aktuelle Entwicklung immer im Blick zu haben, analysiert er regelmäßig die im Netz abrufbaren Daten zur Entwicklung der Besucher von Apps und Internetseiten.

Bei dem Kochboxen-Anbieter stimmen ihn die jüngsten Ergebnisse sehr zuversichtlich: „Meine Trenddaten zeigen aktuell, dass HelloFresh gerade einen massiven Kundenzuwachs verzeichnet, in einigen Ländern von bis zu 80 Prozent im Vergleich zu dem Vorjahresmonat. Es wird sich zeigen, ob HelloFresh und ihre Lieferanten jetzt schnell reagieren können, um das zusätzliche Bestellvolumen auch abzuwickeln. Ich gehe jedoch davon aus, dass die Verschiebung von Offline zu Online im Bereich Lebensmittel durch die aktuelle Krise deutlich beschleunigt wird und HelloFresh davon nicht nur kurzfristig profitiert.“ Der Trader schätzt, dass die Marketingkosten des Unternehmens deutlich gesunken sein dürften, da HelloFresh die Kunden nun nicht mehr mit Werbung anlocken müsse. Das aktuell stark von zwei Werten ( HelloFresh und Vonovia ) dominierte wikifolio konnte seit Ende 2018 mit einem Plus von 66 Prozent den Gesamtmarkt klar schlagen.

+75,4 % seit 20.12.2018

+32,3 % 1 Jahr

0,95× Risiko-Faktor

EUR 408.005,25 investiertes Kapital

TBasti DE000LS9PBC7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 19Jan 20Jul 19501001500-50 Samstag, 8. Juni 2019 +33,11 % EURO STOXX 50+12,61 % KennzahlenSetzt auf Disruption veralteter Branchen! Relative Stärke als Einstiegsignal

In das wikifolio Deutschland Momentum von Thomas Hansch ( thco ) hat der neue Anlegerliebling erst am vergangenen Donnerstag Einzug gehalten. Der Kommentar „Neuer Versuch mit HelloFresh“ deutet allerdings darauf hin, dass der Trader hier nicht zum ersten Mal aktiv geworden ist. Und tatsächlich zeigt die von jedem einsehbare Historie bereits zwei Trades bei der Aktie. Die wurden im Oktober sowie im Februar mit Gewinnen von 15 bzw. 44 Prozent erfolgreich beendet. Nun also der nächste Anlauf: Hintergrund des erneuten Einstiegs ist eine von Hansch gehandelte Momentum-Strategie, die auf Aktien aus MDAX, SDAX und TecDAX umgesetzt wird. Seit dem Start Ende 2015 wurde damit bei einem Maximalverlust von 28 Prozent eine jährliche Durchschnittsrendite von 5,1 Prozent erzielt. Absolut betrachtet ist das ein Kursgewinn von 25 Prozent, dem einstellige Minuszeichen bei Benchmark-Indizes gegenüberstehen. Die Investitionsquote von derzeit nur 40 Prozent verteilt sich auf insgesamt vier Aktien.

+23,7 % seit 31.12.2015

+11,1 % 1 Jahr

0,87× Risiko-Faktor

EUR 194.128,02 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 HelloFresh DE000A161408 € 1 383 089,72 334 66% 2 Airbus NL0000235190 € 459 868,21 255 67% 3 TeamViewer DE000A2YN900 € 442 186,87 225 65% 4 Varta DE000A0TGJ55 € 210 790,49 220 52% 5 Hochtief DE0006070006 € 373 161,33 198 57% 6 Bechtle DE0005158703 € 392 620,97 168 57% 7 Aroundtown LU1673108939 € 114 023,15 154 60% 8 Evotec DE0005664809 € 74 148,83 146 51% 9 ProSiebenSat1 DE000PSM7770 € 99 536,98 145 76% 10 ThyssenKrupp DE0007500001 € 82 059,59 128 66%

thco DE000LS9MED6 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2017201820192020500-50-2525 KennzahlenMomentum-Strategie! Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben TageAlle wikifolios mit HelloFresh im Depot!

