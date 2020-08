Deutschland importiert 63 % mehr Cannabis, doch auch trotz globalem Nachfrageanstieg lagern hunderte Tonnen Marihuana ungenutzt

63 % Cannabis-Importanstieg in Deutschland im erstem Halbjahr

Deutschland importierte in den ersten beiden Quartalen 4,1 Tonnen medizinisches Cannabis, und damit 63 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch global steigt die Cannabis-Nachfrage, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. In Kanada wurden im Mai 11 Prozent mehr Marihuana umgesetzt, als im selben Monat des vergangenen Jahres.

Auch auf dem US-Markt zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Wie die Infografik aufzeigt, wird erwartet, dass die dortigen Umsätze mit Cannabis-Produkten bis zum Jahr 2025 um 50 Prozent nach oben klettern.

Das rasante Wachstum der Branche führte unterdessen zu Überproduktionen. Im Januar 2019 lagerten noch rund 118 Tonnen Cannabis ungenutzt in kanadischen Lagern. Inzwischen sind es mit 620 Tonnen bedeutend mehr – der Anstieg schlägt mit 425 Prozent zu Buche.

Neben den hohen Lagerkapazitäten stellt auch der Schwarzmarkt für die Hersteller nach wie vor ein Problem dar. So werden in Kanada 62 Prozent des gesamten Cannabis-Umsatzes auf dem illegalen Markt erzielt, wie aus der Infografik hervorgeht.

Cannabis Aktien büßten indes zuletzt stark an Wert ein und zählen zu den Krisen-Verlierern. Der Börsenwert von Tilray verringerte sich in den letzten 6 Monaten um 63 Prozent, auch andere Marktteilnehmer erlitten Einbußen in ähnlicher Größenordnung.

„Cannabis gewinnt nicht zuletzt in der medizinischen Anwendung immer mehr an Bedeutung“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Allerdings steht die Branche vor zahlreichen Herausforderungen und ist nach wie vor sehr umkämpft. Die US-Wahl könnte hingegen zu neuem Schwung verhelfen – nämlich dann, wenn ein Demokrat ins Weiße Haus einzieht, was weitere Fortschritte in puncto Legalisierung wahrscheinlicher machen würde“.

