Deutschland, deine Sammler: Welche Objekte derzeit beliebt sind und was in Krisenzeiten besonders zählt

Umfrage offenbart die beliebtesten Sammlerobjekte der Deutschen und Ökonomie-Professor Michael Hutter verrät, welche Wertanlagen fast jeder Krise trotzen

Umfrageergebnis: Die beliebtesten Sammelobjekte der Deutschen

Münzen Bücher, Comics Schallplatten, CDs Luxuswaren, wie Uhren Kunstwerke NFTs Autogrammkarten Spielzeug Sammelkarten Briefmarken



Wer sammelt, will zeigen: Ich gehöre dazu!

Die größte Begehrlichkeit bei Sammlern wecken weiterhin traditionelle Güter wie Münzen, Bücher/ Comics, Schallplatten/CDs, gefolgt von wertvollen Statussymbolen wie Uhren und Kunst. Etwa jeder dritte Sammler zeigt eine Faszination für diese Objekte.

Prof. Michael Hutter weiß: “Wertanlagen und Sammlungen werden stark von unseren Emotionen gesteuert. Es wird meist nicht gesammelt, was persönlich gut gefällt, sondern was zur gesellschaftlichen Schicht passt, der man angehören möchte”.



Der Besitz einer Reihe von kostspieligen Uhren soll nicht nur zeigen, dass man sich so etwas leisten kann, er soll auch die (vermeintliche) Zugehörigkeit zu einem erlesenen Personenkreis demonstrieren. Besonders beliebt sind deshalb Objekte, bei denen Geld, Kontakte und Kenntnisse gebraucht werden, um sie zu erwerben. Jeder zweite Deutsche versucht sich am Sammeln. Dabei zeigen Männer größere Sammelleidenschaft als Frauen, wie die Umfragewerte zeigen. Lediglich Kunstobjekte werden von Frauen häufiger wertgeschätzt als von Männern.

“Der Sammler zieht den größten Teil seiner Begeisterung aus dem Austausch mit anderen aus der Sammel-Community. Vor allem, wenn er ein Stück besitzt, das andere begehren, weckt dies den Stolz des Sammlers über den eigenen Status”, so Prof. Hutter.



Neue Technologien wecken neue Begehrlichkeiten

Die Deutschen sammeln bereits fleißig auch digitale Sammelobjekte wie NFTs (Non-Fungible-Token). Jeder dritte Deutsche mit Sammelleidenschaft (28 %) sieht in NFTs bereits ein sich begehrenswertes Sammelobjekt.

Dirk Weyel, Co-Founder und CEO von FANZONE. “NFTs bieten als digitales Produkt unendlich viele Möglichkeiten, aber der Reflex ist wie bei physischen Gütern auch. NFTs können ebenfalls in verschiedenen Seltenheits- und Preisstufen erstanden werden. Von einfachen Sammelbildern, die tausendfach existieren bis hin zu sehr seltenen NFTs oder gar Unikaten, die dann entsprechend teurer sind. Beispielsweise haben wir im Rahmen unserer “Team Deutschland”-Kollektion, die in Kooperation mit dem DOSB auf Fanzone.io erschienen ist, stark limitierte NFTs mit Eishockey-Legende Christian Ehrhoff herausgebracht, die er zusammen mit seinen Fans kreiert hat.”



Prof. Hutter beobachtet: “Die Krypto-Welt wird derzeit besonders stark von einem Zugehörigkeitsgefühl geprägt. Das lässt sich im besonderen Maße beim Zurschaustellen von NFT-Kunst beobachten. Das NFT soll deutlich machen, dass man die finanziellen Mittel hat oder aber zu den sogenannt Early Adaptors gehört, die frühzeitig etwas von der Bedeutung der neuen Technologie verstanden haben. Vergleichbar mit einem Maler, auf den man frühzeitig gesetzt hat. Daraus resultiert weltweit augenblicklich eine immer stärkere Community-Bildung, die die Technologie automatisch weiter Richtung Mainstream treibt.”

Die Liebe zum Sammeln, schwindet im Laufe des Lebens. Nur bei Schallplatten und CDs sind 55-65-Jährige noch genauso leidenschaftlich am Sammeln, wie die jüngeren Generationen. Bei allen anderen Objekten ist das Interesse in der höheren Altersklasse am schwächsten ausgeprägt.

Prof. Hutters Tipp: “Wer auf eine Wertsteigerung setzt, sollte wissen, wo die Leidenschaften anderer Sammler liegen. In dieser Branche generieren nur zehn Prozent der Sammelobjekte etwa 90 Prozent der Umsätze. Sammel-Laien sollten deshalb die Finger von Objekten lassen, deren Wertsteigerung nur mit viel Erfahrung prognostizierbar ist. Das sind zum Beispiel einzigartige Objekte, wie Comic-Heft-Ausgaben mit bestimmten Druckfehlern. Wertanlagen wie diese sind in Krisenzeiten äußerst riskant”.



Die Rote Mauritius, mit ihrer blauen Schwester einer der spektakulärsten Briefmarken und lange Zeit Synonym für die Wertsteigerung von Sammelobjekten, hat Mitte 2021 für 8,1 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Doch Briefmarken sind heute nicht mehr im Trend. Nur noch knapp jeder fünfte Sammler setzt auf Briefmarken.

Hutter rät: “Sammeln Sie unverfängliche Dinge, wie Münzen aus Edelmetall oder kostbare Uhren. Und haben Sie im Blick: Nachfolgende Generationen haben andere Bedürfnisse und streben entsprechend nach anderen Statussymbolen. Die Welt wird sich weiter digitalisieren. Die Sammelleidenschaft und das damit verbundene Zugehörigkeitsgefühl wird jedoch fortbestehen.”



