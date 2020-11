Deutschland Top Aktien Index: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutschland Top Aktien Index":

Der Deutschland Top Aktien Index war am 29. November mit einem Punktestand von 1163,06 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) mit +0,86 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von . Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Evonik Industries, Rocket Internet sowie Hella &. Die Kurse sind um +0,5 %, +0,22 % sowie +0,21 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Puma SE, Bechtle AG, Sartorius AG. Die Abschläge belaufen sich auf -0,76 %, -0,71 %, -0,39 %.

Evonik Industries Anleger:

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Evonik Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 "Buy"-Signale (bei 3 "Sell"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

Rocket Internet Branchenvergleich Aktienkurs:

Bei Rocket Internet konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Rocket Internet in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Buy". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Dies honorieren wir mit einer "Buy"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Rocket Internet für diese Stufe daher ein "Buy".

Hella & Fundamental:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Hella &-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 37,59 EUR mit dem aktuellen Kurs (48,46 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +28,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (43,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+12,41 Prozent Abweichung). Die Hella &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.