Deutschland: Positive Impulse von den Investitionen

Hannover (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet hat sich die konjunkturelle Dynamik in Deutschland zum Jahresbeginn spürbar verringert, so die Analysten der Nord LB.



Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes habe die Wirtschaftsleistung im ersten Quartal saisonbereinigt nur noch um 0,3% Q/Q zugelegt. Gegenüber der Vorjahresperiode ergebe sich ein Anstieg um 2,3% bzw. ohne Bereinigung um Arbeitstageeffekte um 1,6% Y/Y. Diese Entwicklung habe sich bereits im Vorfeld angekündigt. Eine Vielzahl der monatlich verfügbaren harten Konjunkturindikatoren habe in den ersten drei Monaten eine unerwartete Schwäche gezeigt. Die realen Einzelhandelsumsätze seien um 0,8% Q/Q zurückgegangen. Auch der Außenhandel habe seit dem Jahreswechsel merklich an Schwung verloren. Zudem hätten die Industrie- und die Bauproduktion im ersten Quartal stagniert, während die Unternehmen im Verarbeitenden Gewerbe einen deutlichen Rückgang der Neuaufträge (-2,1% Q/Q) verzeichnet hätten.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Positive Impulse seien im ersten Quartal von der Binnennachfrage ausgegangen. Vor allem in Bauten (+2,1% Q/Q) sei deutlich mehr investiert worden als im Vorquartal, was der anhaltend hohen Nachfrage insbesondere im Wohnungsbau geschuldet sei. Aber auch die Ausrüstungsinvestitionen seien vor dem Hintergrund einer hohen Kapazitätsauslastung ausgeweitet worden. Der private Konsum habe mit +0,4% Q/Q hingegen erneut nur moderat zugelegt, während die Staatsausgaben erstmals seit fünf Jahren leicht dämpfend gewirkt hätten. Letzteres dürfte durch die langwierige Regierungsbildung mitverursacht worden sein. Auch die Nettoexporte hätten dieses Mal nicht zum Wachstum beigetragen, weil die Exporte stärker als die Importe zurückgegangen seien.Zur Einordnung der niedrigeren Wachstumszahlen müsse aber daran erinnert werden, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal auch durch einige Sonderfaktoren belastet worden sei. Die Analysten hätten schon in den letzten Ausgaben die zeitweise ungewöhnlich schlechten Witterungsverhältnisse sowie den Ausfall vieler Arbeitsstunden durch die starke Grippewelle und die Lage der Ferien thematisiert. In einem Umfeld stark ausgelasteter Kapazitäten ziehe dies schnell eine spürbare Drosselung der Produktion nach sich. Für das laufende Frühjahrsquartal zeichne sich vor diesem Hintergrund bereits wieder eine Wachstumsbeschleunigung ab, wofür neben Nachholeffekten auch der hohe Auftragsbestand der Industrieunternehmen, die kräftige Baunachfrage sowie die anhaltend positive Entwicklung am Arbeitsmarkt sprechen würden. Die hohe Kapazitätsauslastung in der Industrie spreche für eine weiterhin hohe Investitionsneigung.Die Bauindustrie stehe ohnehin vor einem weiteren glänzenden Jahr, vor allem der Wohnungsbau stütze 2018 das Umsatzwachstum. Zudem habe sich das Verbrauchervertrauen auf sehr hohem Niveau gehalten. Angesichts des immer virulenter werdenden (Fach-)Kräftemangels sei jedoch davon auszugehen, dass der Wachstumspfad etwas flacher als im vergangenen Jahr verlaufen werde. Mit dem US-Handelskonflikt, dem Brexit und nun auch noch einer sich abzeichnenden EU-kritischen Populistenregierung in Italien bestünden zudem mehrere Risikofaktoren für die Konjunktur. Die Analysten hätten daher für das Gesamtjahr 2018 seine Konjunkturprognose entsprechend auf 2,1% moderat zurückgenommen, würden aber trotz aller Risikofaktoren grundsätzlich optimistisch für die weitere Entwicklung der deutschen Wirtschaft bleiben.Bei den Stimmungsindikatoren habe es im Mai zumindest einige kleine Lichtblicke gegeben. Nachdem sich in den ersten Monaten des Jahres 2018 die Frühindikatoren eingetrübt hätten, stabilisiere sich die Erwartungen im Berichtsmonat Mai zumindest. So seien die Konjunkturerwartungen sowohl in der sentix-Konjunkturumfrage als auch beim ZEW-Finanzmarkttest mit -7,8 bzw. -8,2 Saldenpunkten unverändert gegenüber dem Vormonat geblieben. Auch beim ifo-Geschäftsklima sei der Abwärtstrend gestoppt worden. Enttäuschend seien hingegen die Signale der PMIs gewesen. Von den Einkaufsmanagern seien jedoch die Brückentage im Mai als Erklärung für die schwächere Produktion angeführt worden. Viele Beschäftigte hätten diese offenbar als (Kurz-)Urlaub genutzt(Ausgabe Juni) (28.05.2018/ac/a/m)