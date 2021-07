Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt bei Anlegern bereits seit einigen Jahren stark an Bedeutung. Allerdings ist für Privatanleger die Suche nach Unternehmen, die nachhaltig agieren, nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dieser Voraussetzung entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Der DAX® 50 ESG PRICE INDEX (ISIN: DE000A0S3E04) bildet die Wertentwicklung der 50 größten und liquidesten deutschen Unternehmen ab, die am geregelten Markt der Frankfurter Börse notieren und den Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) entsprechen. Unternehmen mit Beteiligungen an Waffengeschäften, der Tabakproduktion, Kraftwerkskohle usw. werden nicht in den Index aufgenommen. Indexanpassungen erfolgen im Quartalsabstand. Derzeit befinden sich unter anderem die Aktien der Allianz, von Adidas und der Deutsche Post im Index.

Mit dem aktuell zur Zeichnung angebotenen Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3-Zertifikat der RCB können Anleger mit teilweiser Kapitalgarantie an einem Kursanstieg des deutschen Nachhaltigkeitsindex teilhaben.

48 Prozent Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs des DAX® 50 ESG PRICE INDEX vom 19.8.21 wird als Startwert für das Deutschland Nachhaltigkeits Winner Bonus&Wachstum 3-Zertifikat fungieren. Bei 52 Prozent des Startwertes wird sich die während des gesamten Beobachtungsraumes, der sich vom 20.8.21 bis zum 17.8.26 erstrecken wird, liegende Barriere befinden.

Befindet sich der Index am 17.8.26 im Vergleich zum Startwert im Plus, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der positiven prozentuellen Indexentwicklung zurückbezahlt. Ein Cap, der den maximalen Rückzahlungsbetrag limitiert, besteht bei diesem Zertifikat nicht.

Notiert der Index während des gesamten Beobachtungszeitraumes permanent oberhalb der Barriere und der Index ist im Vergleich zum Startwert unverändert oder negativ, dann wird das Zertifikat mit dem Nennwert von 100 Prozent zurückbezahlt. Ein Kapitalverlust wird dann entstehen, wenn der Index die Barriere berührt oder unterschreitet und sich am Bewertungstag, dem 17.8.26, im Vergleich zum Startwert im Minus befindet. In diesem Fall wird das Zertifikat mit der negativen prozentuellen zurückbezahlt.

Der RCB-Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3-Zertifikat, ISIN: AT0000A2S7M2, fällig am 20.8.26, kann noch bis 18.8.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Deutschland Nachhaltigkeits Bonus&Wachstum 3-Zertifikat beteiligt Anleger voll und ganz an einem Anstieg des Index und sichert zumindest bis zu einem 48-prozentigen Indexrückgang den Kapitaleinsatz ab.

Walter Kozubek