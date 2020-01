Deutschland, das Krypto-Entwicklungsland? BRD verliert Anschluss bei Kryptowährungen & Blockchain

Deutlich weniger aufgestellte Bitcoin Automaten (ATMs) in Deutschland als in zahlreichen anderen Staaten

59 ATMs in Deutschland, 175 in Österreich und 4.532 in den USA

Im internationalen Vergleich wenige Blockchain Meetups in Deutschland

Nur 20 Prozent der Deutschen glauben an Zukunft der digitalen Währungen

Export-Weltmeister, aber gleichzeitig auf dem Weg zum Krypto-Entwicklungsland? Kryptoszene.de zeigt in einer exklusiven Infografik, inwiefern und in welchem Ausmaß die Bundesrepublik den Anschluss bei Blockchain-Anwendungen und Kryptowährungen verpasst.

In Deutschland befinden sich derzeit 59 Automaten, an denen man Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen kann. Aus der Infografik geht hervor, dass die Bundesrepublik einem internationalen Vergleich nicht standhalten kann: in Großbritannien befinden sich 283 der Automaten, in den USA sogar 4.532. Die Position Deutschlands tritt besonders augenscheinlich zutage, wenn die Anzahl der Automaten mit der Einwohnerzahl ins Verhältnis gesetzt werden. In der BRD sind es 0,71 Automaten je einer Million Einwohner – in Österreich sind es wiederum 19,83.

Ferner scheinen Kryptowährungen noch nicht im deutschen Alltag angekommen zu sein. In China kauften bereits 26 Prozent der Bevölkerung digitale Währungen – in Deutschland hingegen nur rund 7 Prozent. Nur jeder fünfte Einwohner der Bundesrepublik glaubt zudem, dass den Kryptowährungen eine positive Zukunft bevorsteht. Zum Vergleich: In den USA sind es immerhin 31 Prozent, Spitzenreiter ist die türkische Bevölkerung. Hier glauben 62 Prozent an das Potenzial der digitalen Währungen.

Auch in puncto Veranstaltungen zum Thema Blockchain glänzt Deutschland nicht. Nach der Darstellung von Kryptoszene.de fanden hier im November 2019 75 Blockchain Meetups statt. Auch hier hinkt der deutsche Standort hinterher: in Kanada waren es 190, in den USA sogar 1.147.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/deutschland-das-krypto-entwicklungsland-brd-verliert-anschluss-bei-kryptowaehrungen-blockchain/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.





Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.