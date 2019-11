Deutschland in Kauflaune

Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. Der GfK Konsumklimaindex klettert leicht um 0,1 Punkte auf 9,7 Punkte. Verbraucher schätzen die Entwicklung der Konjunktur deutlich besser ein als bisher. Die Kauflaune hat auch dazu geführt, dass im dritten Quartal die Rezession vermieden werden konnte. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.