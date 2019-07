Die Deutschen lieben Goldmünzen

In Europa stehen die Deutschen beim Kauf von Goldmünzen mit an der Spitze. Die Absicherung gegen extreme Risiken steht dabei im Vordergrund

Oft wird auch die deutsche Geschichte herangezogen, um die Liebe der Deutschen zu den Münzen zu erklären. Man denke dabei an die Hyperinflation von 1923 und den ersten und zweiten Weltkrieg und deren Folgen. Die Angst vor Währungskrisen lässt Anleger zum Gold greifen. Mehr als 100 Tonnen Münzen, Barren und Goldschmuck gingen in unserem Land im Jahr 2018 über den Ladentisch. Nur etwa ein Zehntel davon haben sich die Franzosen gekauft. Und nur ein Drittel waren es bei den Briten.



Zwar lieben auch viele andere Länder Gold, doch beispielsweise die Inder oder Chinesen schlagen lieber bei den Goldbarren zu. Die Lieblingsanlagemünze ist hierzulande übrigens der Krügerrand. Nachdem der Goldpreis in den letzten Monaten stark zugelegt hat, dürften sich alle freuen, die auf Anlagemünzen gesetzt haben.



Die Zinsen sind weiterhin niedrig, Handelskonflikte beherrschen die Nachrichten, da sind Goldinvestments gefragt. Nicht zu vergessen sind die Anlagemöglichkeiten in Goldunternehmen, auch um das Anlagevermögen auf verschiedene Beine zu stellen und mit Aktien die Chance auf größere Gewinne zu besitzen. Hier muss sorgfältig ausgewählt werden. Infrage kommen bei den Goldgesellschaften etwa Bluestone Resources oder TerraX Minerals.





Bluestone Resources hat die Machbarkeitsstudie für sein Cerro Blanco Goldprojekt in Guatemala abgeschlossen. Es handelt sich demgemäß um ein kurzfristiges Goldentwicklungsprojekt mit einer Produktion von 146.000 Unzen durchschnittlich im Jahr in den ersten drei Jahren.TerraX Minerals hat gerade mit dem Sommerbohrprogramm auf seinem Yellowknife City Goldprojekt in den North West Territories begonnen. Das Projekt gehört zu den sechs großen und hochgradigen Goldbezirken in Kanada und umfasst 783 Quadratkilometer Land.

