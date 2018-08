Die Deutschen – groß im Sparen, aber risikoscheu

Einerseits ist die deutsche Bevölkerung mehrheitlich nicht begeistert von der Geldentwertung durch die Inflation, aber andererseits wollen die Deutschen keine Risiken bei der Geldanlage eingehen

Fehlende Zinserträge schmälern die Ersparnisse. Im Vergleich mit anderen europäischen Nationen sind die Deutschen auch besonders besorgt deshalb. Doch leben viele nach dem Motto, lieber auf Erträge verzichten, als beispielsweise sich ein paar Aktien zuzulegen. Laut einer Umfrage von J.P. Morgan Asset Management legen rund 81 Prozent der Befragten ihre Ersparnisse in Tages- und Festgelder oder in Sparanlagen an – obwohl die Zinsen seit zehn Jahren im Keller sind.

Bei Befragungen in Deutschland, Belgien, Großbritannien, Spanien, Österreich und Italien kam heraus, dass in Deutschland nur 21 Prozent Investitionen auf dem Kapitalmarkt tätigen. Der europäische Durchschnitt liegt dagegen bei 24 Prozent. Angesichts der langen Phase der Niedrigzinspolitik hätte man eigentlich ein Umdenken erwarten können. Doch nur fünf Prozent der befragten Bundesbürger haben begonnen sich nach Alternativen wie etwa Aktien umzusehen und damit wieder Erträge generieren zu können.

Sicher nicht die schlechteste Möglichkeit ist ein Investment in Aktien von Goldunternehmen. Denn Gold hat sich als Werterhaltungsmittel bewährt. Mit der Geldanlage in Aktien von Goldminengesellschaften ist zwar das Risiko höher, aber auch die Renditemöglichkeiten größer. Da wäre es ratsam einen Teil des Ersparten bei Bergbauunternehmen wie etwa GoldMining oder Osisko Gold Royalties anzulegen.





GoldMining, eine bestens mit Barmitteln versorgte und schuldenfreie Gesellschaft, konzentriert sich auf den Erwerb von hochwertigen Goldvorkommen zu günstigen Preisen. Die Projekte liegen in Brasilien, USA, Kanada und Kolumbien. Davon besitzen sechs Projekte bedeutende Gold- und Kupferressourcen und verfügen auch über NI 43-101-gemäße Berichte.





Mit einer Beteiligung an Osisko Gold Royalties nimmt ein Anleger am Lizenzgeschäft des Unternehmens teil. Mehr als 130 Lizenzgebühren, Streams und Goldabnahmen zählen zum Geschäft. Da Osisko Gold Royalties mit seinem Plan auf gewinnbringende Goldproduzenten zu setzen erfolgreich ist, können auch Aktieninhaber der Gesellschaft beim Erfolg dabei sein.





