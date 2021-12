Deutsche wollen keine Geldgeschenke unterm Weihnachtsbaum

21 % der Deutschen wollen wegen Corona kein Geld verschenken

Zahlungsgewohnheiten haben sich geändert: Jede*r dritte Verbraucher*in bevorzugt Kartenzahlung, wann immer es geht

Großeltern-Generation setzt eher weiterhin auf Geldgeschenke

Heidelberg, 22. Dezember 2021 – Grußkarten mit Bargeld gehörten bisweilen zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken unter dem Weihnachtsbaum. In diesem Jahr 2021 könnte das anders aussehen, wie die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Zahlungsdienstleister Unzer zeigen.

Demnach schließt jede*r fünfte Verbraucher*in in Deutschland in diesem Jahr kategorisch aus, an Weihnachten Geld zu verschenken (21 Prozent). Als Grund für diese Entscheidung wird die anhaltende Pandemie genannt, die sich verändernde Zahlungsgewohnheiten sowie Unsicherheiten der Verbraucher*innen bezüglich der Hygiene von Bargeld mit sich gebracht hat.

Obwohl 39 Prozent der Deutschen trotz des Coronavirus weiterhin kein Problem damit haben mit Bargeld zu bezahlen, sagen immerhin 28 Prozent der Befragten, sie vermeiden Barzahlungen so gut es geht. Mehr als jeder Dritte bevorzugt digitale Bezahlwege, zum Beispiel kontaktlos mit Karte oder dem Smartphone.

39 Prozent der Verbraucher*innen beklagen, Banknoten und Münzen würden zu selten desinfiziert. Faktisch spielt Bargeld bei der Übertragung des Coronavirus aber keine Rolle.

Eine Überschneidung der Verbraucher*innen, die in diesen Tagen die Kartenzahlung bevorzugen sowie die Hygiene von Banknoten bemängeln und Verbraucher*innen, die in diesem Jahr kein Geld verschenken wollen, lässt sich an dieser Stelle nur vermuten.

Trotz Pandemie hat die Großeltern-Generation ab 55 Jahren im Vergleich deutlich weniger Bedenken, in diesem Jahr Geldgeschenke unter den Weihnachtsbaum zu legen. Nur dreizehn Prozent der über 55-Jährigen wollen zum Weihnachtsfest kein Bargeld an ihre Liebsten verschenken.

Quellen:

Umfrage unter 1.000 Personen aus Deutschland zwischen dem 06.-07. Dezember 2021 im Auftrag von Unzer GmbH durch Appinio

Über Unzer: Unzer ist eines der führenden Payment-Unternehmen in Europa. Über 70.000 Händler vertrauen auf die End-to-End-Lösungen für mehr Wachstum – online, mobil oder am Point of Sale. Ob internationale Zahlungsabwicklung, Risikomanagement oder Analysen von Kundenverhalten: Händler können sich die Data-Driven-Services modular zusammenstellen. Unzer hat sich durch zahlreiche, strategische Zukäufe in den vergangenen Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa entwickelt. Heute arbeiten über 750 Payment-Experten und Tech-Enthusiasten daran, Händlern zu einem nachhaltigen Wachstum in einem dynamischen Markt zu verhelfen.

